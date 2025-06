Mercato : L’OM tenté par l’opportunité Egan-Riley !

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché en vue de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Selon les informations de FootMercato, le club phocéen s’intéresse de près à CJ Egan-Riley, défenseur central anglais de 22 ans, actuellement à Burnley.

Une pépite anglaise convoitée

Révélé cette saison avec Burnley, deuxième de Championship et promu en Premier League, CJ Egan-Riley s’est imposé comme l’un des piliers de la meilleure défense du championnat anglais de deuxième division. Aux côtés de Maxime Estève, son coéquipier français, il a été un acteur central de la solidité défensive du club. International Espoirs anglais, il est désormais suivi de près par plusieurs formations, aussi bien en Angleterre qu’en France.

Déjà cité dans le viseur du RC Strasbourg, dont le projet sportif est porté par le groupe BlueCo, le défenseur anglais voit son nom circuler de plus en plus dans les rumeurs de transfert. Mais selon FootMercato, l’OM serait également entré dans la course.

L’OM à l’affût pour un renfort défensif

🚨EXCL: 🟣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇪 #PL | ❗️Le défenseur central de Burnley CJ Egan-Riley intéresse l’OM ➡️ Un intérêt réciproque puisque ce dernier a pris des renseignements sur la ville et le club phocéen auprès de quelques amis 💰 Strasbourg et West Ham lui ont fait proposition. Burnley veut le… pic.twitter.com/9ZucL2lv9Q — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 11, 2025

Le profil de CJ Egan-Riley intéresse particulièrement le duo Longoria-Benatia, toujours à l’affût de jeunes talents à fort potentiel. Le joueur est en fin de contrat, et si Burnley espère encore prolonger son défenseur, le club aurait des difficultés à répondre à ses exigences salariales. FootMercato rapporte que « CJ Egan-Riley a visiblement choisi de changer d’air ».

Estimé à 16 millions d’euros, il pourrait ainsi représenter une opportunité de marché à coût réduit, ce que l’OM a souvent su exploiter ces dernières années.

Le club marseillais souhaite solidifier son secteur défensif, fragilisé cette saison. Alors que Léo Balerdi suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, l’OM explore de nombreuses pistes pour renforcer sa charnière centrale. Les noms de Facundo Medina et Nayef Aguerd ont été évoqués comme priorités, mais le recrutement de CJ Egan-Riley pourrait offrir une profondeur supplémentaire à l’effectif de Roberto De Zerbi, notamment en prévision de la Ligue des champions. Egan-Riley est un droitier mais il peut aussi jouer axe gauche.

Enfin, selon les mêmes sources, « le prometteur défenseur anglais a déjà pris quelques renseignements sur la ville et le club phocéen auprès de quelques amis », preuve que le dossier est bien lancé. CJ Egan-Riley, un nom à suivre de près dans les prochaines semaines sur la Canebière.