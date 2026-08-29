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Mercato OM : Une option d’achat de 20M€ pour Balerdi ? Sous quelle condition ?

Par La Redaction FCM -

Le départ de Leonardo Balerdi vers l’AS Roma se précise fortement. Selon le quotidien italien Il Messaggero, le défenseur argentin est attendu à Rome ce samedi, alors que les deux clubs finalisent les derniers détails d’un prêt payant assorti d’une option d’achat autour de 20 millions d’euros.

 

Balerdi attendu à Rome ce samedi

Le dossier Leonardo Balerdi semble entrer dans sa dernière ligne droite. Selon Il Messaggero, le défenseur de l’OM devrait arriver à Rome ce samedi, preuve que les discussions avec l’AS Roma sont désormais très avancées.

 

La formule actuellement travaillée serait celle d’un prêt payant d’environ 1 million d’euros, accompagné d’une option d’achat autour de 20 millions d’euros.

Le point de blocage : les conditions de l’obligation d’achat

Les deux clubs doivent encore s’entendre sur les conditions permettant de transformer cette option en obligation d’achat.

Toujours selon le média italien, la Roma souhaite que l’achat devienne obligatoire si Balerdi dispute au moins 70 % des matches. L’OM, de son côté, chercherait à obtenir un seuil un peu plus bas afin d’augmenter les chances de voir cette clause devenir automatique.

Le principe de l’opération semble donc bien avancé, mais les derniers détails restent à régler avant un accord définitif.

Si le transfert se confirme, l’OM laisserait partir un nouveau cadre de son effectif dans cette fin de mercato, avec l’objectif de réduire sa masse salariale et de récupérer davantage de marge pour enfin pouvoir recruter.

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