Mercato OM : Une option en Liga pour ce flop défensif ?

L’OM va devoir trouver plusieurs portes de sortie à certains de ses joueurs afin de renflouer ses caisses en vue du mercato. Recruté l’hiver dernier librement, c’est Luiz Felipe qui pourrait trouver une porte de sortie, alors que ce dernier n’aura quasiment pas joué en six mois en raison de multiples pépins physiques.

L’OM a donné sa priorité aux recrues défensives cet été afin de pallier au plus gros point faible de son effectif la saison dernière. Après avoir encaissé de nombreux buts en raison d’un manque de profondeur dans ce secteur, l’OM ne compte pas reproduire les mêmes erreurs et veut mettre le paquet sur la défense. Alors que Balerdi est annoncé comme intransférable cet été, malgré un fort intérêt de la Juventus, la première recrue dans ce secteur devrait être Egan-Riley.

Ce jeune défenseur central anglais devrait arriver librement alors que l’OM règle les derniers détails du dossier. Cependant, c’est un olympien qui devrait de ce fait faire le chemin inverse. Arrivé également librement durant le mois de janvier, c’est Luiz Felipe qui avait été recruté afin de pallier au départ de Brassier. Cependant, miné par les blessures, le défenseur italien ne sera apparu que quatre fois avec le maillot olympien en six mois, pour deux titularisations seulement.

Direction l’Espagne pour Felipe ?

Rayo Vallecano y Mallorca están interesados en Luiz Felipe. pic.twitter.com/bCWGUFib8r — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 12, 2025

Un bilan fantomatique donc pour le joueur qui avait déjà connu un grand nombre de blessures physiques avec son ancien club d’Al-Ittihad, l’éloignant des terrains pour plusieurs mois. Cependant, d’après des informations du journaliste Matteo Moretto, le défenseur pourrait dors et déjà rebondir cet été et se trouver un autre club. Le Rayo Vallecano et le Deportivo Mallorca seraient tentés par un transfert de l’Italien et suivraient de près le dossier.

Cela permettrait de libérer le salaire du défenseur afin de se servir de cet argent pour recruter d’autres joueurs dans ce secteur. Car le club ne compte pas s’arrêter là et souhaite encore signer deux autres défenseurs, en plus d’Egan-Riley. Si Luiz Felipe venait à partir cet été, il est donc inutile de dire que son passage n’aura pas vraiment marqué les esprits des supporters de l’OM.