Mercato OM : une pépite d’Arsenal en prêt selon Fabrizio Romano ?

L’Olympique de Marseille explore une piste prometteuse sur le marché des jeunes talents. Selon des informations concordantes de David Ornstein et Fabrizio Romano, le club phocéen est en discussions avec Arsenal pour le prêt d’_Ethan Nwaneri_, milieu offensif anglais de 18 ans, en manque de temps de jeu chez les Gunners.

Un dossier ouvert entre l’OM et Arsenal

Le mercato estival s’anime du côté de l’OM, et un nom circule avec insistance : Ethan Nwaneri. D’après David Ornstein et Fabrizio Romano, références reconnues du mercato européen, l’Olympique de Marseille a engagé des discussions avec Arsenal pour obtenir le prêt du jeune international anglais U19 jusqu’à la fin de la saison.

Les échanges portent exclusivement sur une formule de prêt, sans option d’achat évoquée à ce stade. Le club londonien analyse actuellement plusieurs scénarios pour l’avenir immédiat de son joueur, avec l’objectif clair de favoriser son développement sportif. L’intérêt marseillais est jugé sérieux, au même titre que celui de Crystal Palace et de plusieurs clubs italiens également positionnés.

Pour l’OM, ce dossier s’inscrit dans une logique de renforcement ciblé de son secteur offensif, avec un profil jeune, technique et capable d’évoluer entre les lignes.

Un talent précoce en quête de continuité

Formé à Hale End, le centre de formation réputé d’Arsenal, Ethan Nwaneri est considéré en Angleterre comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Il est devenu en 2022 le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à faire ses débuts, sous les ordres de Mikel Arteta.

Depuis, son intégration au groupe professionnel reste progressive. La forte concurrence dans l’effectif des Gunners, engagés dans la course au titre en Premier League et en Ligue des champions, limite mécaniquement son temps de jeu. Dans ce contexte, un prêt apparaît comme une option cohérente pour lui permettre d’enchaîner les minutes à haut niveau.

À Marseille, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, est reconnu pour sa capacité à intégrer de jeunes joueurs dans un projet de jeu exigeant. Un environnement susceptible de répondre aux attentes d’Arsenal, attentif aux conditions de progression de son milieu offensif.

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille are in active talks to sign Ethan Nwaneri on loan from Arsenal. Club to club talks started as @David_Ornstein reported, with #AFC considering options after calls from Italy and from Crystal Palace as well. pic.twitter.com/FA0GbWkzIA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

Une concurrence réelle sur le dossier

L’Olympique de Marseille n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Crystal Palace suit également de près la situation, tandis que plusieurs clubs de Serie A se sont renseignés sur les modalités d’un prêt. Les dirigeants d’_Arsenal_ étudient les différentes propositions, avec un critère central : garantir à Ethan Nwaneri un temps de jeu conséquent dans un contexte compétitif.

Aucune décision finale n’a encore été actée, mais les discussions se poursuivent entre les parties concernées. Pour l’OM, ce dossier illustre une stratégie claire sur le marché des transferts : anticiper, se positionner tôt et saisir les opportunités offertes par les grands clubs européens.