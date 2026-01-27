Mercato OM : Une pépite débarque en post formation !

L’Olympique de Marseille a finalisé un accord pour le recrutement de Victor Joseph, milieu de terrain offensif de 19 ans, en provenance du FC Sochaux-Montbéliard. Le transfert est définitif et l’ensemble des documents contractuels ont été signés, confirmant l’arrivée du joueur à Marseille.

L’information a été révélée par le journaliste Fabrizio Romano, référence du mercato international, et confirmée par le club olympien. Avec ce mouvement, l’OM poursuit sa stratégie axée sur le recrutement de jeunes profils à potentiel, capables de s’inscrire dans un projet de développement à moyen et long terme.

Un renfort destiné à la Pro 2 de l’OM

Né en 2006, Victor Joseph rejoint dans un premier temps l’équipe Pro 2 de l’Olympique de Marseille, qui évolue en National 3. Le club marseillais ne cache pas sa volonté de renforcer sa réserve avec des éléments capables de franchir des paliers et, à terme, de prétendre à une intégration progressive dans le groupe professionnel dirigé par Roberto De Zerbi.

Formé notamment au Paris FC, au Red Star et passé par l’INF Clairefontaine, Victor Joseph avait rejoint le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard en 2022. Chez les Lionceaux, il s’est principalement illustré avec les équipes de jeunes et la réserve, tout en découvrant le contexte du football senior en National 3.

Un choix cohérent dans la politique sportive marseillaise

Ce recrutement s’inscrit dans une ligne directrice claire de l’OM, déjà observée lors des derniers mercatos : anticiper l’avenir en misant sur des profils jeunes, techniques et malléables. Victor Joseph est un milieu offensif polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les côtés, apprécié pour sa qualité de balle et sa capacité à se projeter.

Sans pression immédiate liée à l’équipe première, le joueur pourra poursuivre sa progression dans un environnement structuré, au contact d’un club de Ligue 1 aux fortes exigences sportives. L’Olympique de Marseille sécurise ainsi un élément suivi pour son potentiel, sans bouleverser l’équilibre actuel de l’effectif professionnel.

À court terme, Victor Joseph devra s’adapter au contexte marseillais et confirmer ses qualités au sein de la Pro 2. À plus long terme, l’OM se donne la possibilité de valoriser un jeune talent issu du football français, dans une logique de formation, de performance et de projection vers l’élite.