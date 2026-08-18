Mercato OM : une piste avance bien, deux se ferment !

L’OM continue de travailler sur plusieurs dossiers prioritaires malgré l’obligation de vendre avant de pouvoir enregistrer de nouvelles recrues. Selon L’Équipe, les situations de Marcin Bulka, Ilan Kebbal et Jean-Clair Todibo évoluent de manière très différente, avec un net optimisme autour du défenseur de West Ham.

Todibo a donné son accord à l’OM

Avant la défaite face à l’Atlético de Madrid (1-2), Grégory Lorenzi avait rappelé la ligne directrice de l’OM sur ce mercato : Marseille doit d’abord réaliser des ventes avant de pouvoir finaliser des arrivées.

En attendant de retrouver davantage de marge de manœuvre, la direction sportive tente de maintenir plusieurs pistes actives.

Selon L’Équipe, le dossier le plus avancé concerne Jean-Clair Todibo. Le défenseur français de 26 ans, sous contrat avec West Ham jusqu’en 2029, a donné son accord à l’OM.

Les deux clubs travaillent désormais sur la possibilité d’un prêt avec un partage de la rémunération du joueur. Un montage qui pourrait permettre à Marseille de rendre l’opération compatible avec ses contraintes économiques actuelles.

Autre élément relevé par le quotidien : dimanche, Todibo ne figurait pas dans le groupe de West Ham pour le déplacement à Burnley en Championship.

Bulka compromis, Paris ferme la porte pour Kebbal

Les nouvelles sont en revanche moins positives sur deux autres dossiers suivis par l’OM.

La piste menant au gardien Marcin Bulka, actuellement à Neom, semble désormais compromise selon L’Équipe.

Concernant Ilan Kebbal, le Paris FC a également affiché une position très ferme en fermant la porte à un départ. Le quotidien précise pourtant que des rencontres ont eu lieu cet été entre les représentants du joueur et Grégory Lorenzi, preuve que Marseille a bien travaillé sur son profil.

À ce stade, la situation apparaît donc contrastée pour les trois dossiers. Bulka s’éloigne, le Paris FC ne souhaite pas céder Kebbal, tandis que Todibo a déjà donné son feu vert à l’OM. Marseille doit toutefois encore avancer sur ses ventes avant de pouvoir concrétiser ses priorités de recrutement.