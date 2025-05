Mercato OM : Une piste brésilienne relancée ?

Avec les noms d’Aymeric Laporte et Fofana, Longoria et Benatia semblent se concentrer sur le secteur défensif. Mais récemment, l’OM aurait réactivé la piste menant au milieu offensif Andreas Pereira, qui avait été songé lors du dernier mercato.

L’OM s’active sur tous les fronts ! En passe de signer le défenseur Aymeric Laporte qui devrait arriver librement d’Al Nassr, les dirigeants phocéens se montrent très actifs en cette fin de saison. Avant même que le mercato estival est commencé officiellement, l’OM multiplie les pistes et les dossiers afin de se renforcer. L’objectif est clair : monter un effectif tailler pour la Ligue des Champions et le podium de Ligue 1 !

Avec de nombreux matchs à venir la saison prochaine, il est très probable de voir arriver de nombreux joueurs cet été du côté de la Canebière. Et si le secteur défensif a été identifié comme la priorité du club afin de se renforcer, c’est une piste offensive qui aurait été relancée par l’OM. Évoqué lors des deux derniers mercato, c’est le profil d’Andreas Pereira qui serait revenu sur la table des dirigeants marseillais.

Un profil qui plaît à De Zerbi !

Toujours sous contrat avec Fulham, le joueur avait été approché par les Phocéens mais était resté en Angleterre. Une approche qui n’avait pas manqué de faire réagir le joueur lors d’une interview en novembre dernier. « A l’étranger, une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Ce serait vraiment cool, compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. On verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham. »

Auteur d’une saison à deux buts et sept passes décisives, le milieu offensif de 29 ans correspondrait au style de jeu recherché par De Zerbi. Arrivant dans sa dernière année de contrat, le joueur pourrait cependant avoir envie de changer d’air. Estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt, l’OM pourrait passer à l’action cet été. Cependant le club anglais réclamerait 35 millions d’euros, une somme qui pourrait évoluer étant donné le risque de le voir partir libre en fin de saison prochaine.