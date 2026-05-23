Mercato OM : Une piste italienne pour remplacer Paixao en cas de départ ?

À la recherche de renforts offensifs pour le prochain mercato, l’Olympique de Marseille suivrait de près la situation de Mattia Zaccagni à la Lazio Rome. Le capitaine romain sort d’une saison compliquée, entre blessures et performances en baisse, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ cet été. Selon la presse italienne, le profil de l’international italien intéresserait les dirigeants marseillais dans l’optique d’un possible remplacement d’Igor Paixão.

L’OM explore la piste Mattia Zaccagni

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que l’OM active déjà plusieurs dossiers pour renforcer son secteur offensif. D’après les informations du quotidien italien Il Messaggero, le club marseillais surveillerait attentivement la situation de Mattia Zaccagni, actuel capitaine de la Lazio Rome.

Capable d’évoluer principalement sur le côté gauche de l’attaque, le joueur de 30 ans correspondrait au profil recherché par les dirigeants olympiens en cas de départ d’Igor Paixão. Le Brésilien dispose d’une forte cote sur le marché et l’OM espérerait récupérer près de 40 millions d’euros dans une éventuelle opération.

Dans cette optique, Mattia Zaccagni apparaîtrait comme une option crédible pour apporter de l’expérience et de la qualité technique au secteur offensif marseillais.

Une saison difficile avec la Lazio

L’exercice 2025 de Mattia Zaccagni a toutefois été marqué par de nombreuses difficultés. Freiné par plusieurs blessures au cours de la saison, l’international italien n’a jamais réellement retrouvé son meilleur niveau sous les couleurs de la Lazio.

Le bilan statistique reste en dessous des attentes pour un joueur considéré comme l’un des leaders offensifs du club romain : 4 buts inscrits en 30 rencontres toutes compétitions confondues. Des chiffres loin de ses standards habituels.

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec la formation italienne, Zaccagni ne fermerait néanmoins pas la porte à un départ cet été après cette saison compliquée. À 29 ans, le joueur pourrait être tenté par un nouveau défi à l’étranger, alors que son nom circule déjà dans plusieurs clubs européens.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, un montant qui pourrait rester accessible pour les finances marseillaises en cas de grosse vente offensive.

Une influence italienne dans le recrutement marseillais

Cette piste italienne s’inscrirait aussi dans une logique interne à l’OM. Depuis plusieurs semaines, Federico Balzaretti, directeur sportif adjoint du club, continuerait de superviser la cellule de recrutement olympienne.

L’ancien international italien disposerait naturellement d’une connaissance approfondie du marché transalpin, ce qui expliquerait la multiplication des profils suivis en Serie A ces derniers mois.

Mais ce dossier pourrait également dépendre des futures orientations sportives du club phocéen. Le prochain organigramme et les choix de la direction sportive auront un rôle important dans la validation des priorités du mercato.

Une opération encore loin d’être bouclée

Pour l’heure, aucun contact officiel ni aucune négociation avancée n’ont filtré entre l’OM et la Lazio concernant Mattia Zaccagni. Le dossier en serait encore au stade de l’intérêt et de la surveillance.

Le club marseillais reste également confronté à certaines contraintes financières et pourrait privilégier, dans les prochaines semaines, des profils davantage compatibles avec les méthodes de Grégory Lorenzi, annoncé comme un acteur important du futur recrutement olympien.

La piste menant à Mattia Zaccagni devra donc encore franchir plusieurs étapes avant de se concrétiser. Mais du côté de Marseille, le chantier offensif est déjà lancé.