Mercato OM : Une piste offensive réactivée !

Toujours à l’affût de jeunes talents européens, l’Olympique de Marseille aurait réactivé une piste en Belgique. Selon les informations du média Walfoot, le club phocéen s’intéresse de très près à Mario Stroeykens, milieu offensif de 20 ans, considéré comme l’une des révélations de la saison à Anderlecht.

Mario Stroeykens, un profil prometteur

Formé au sein du club bruxellois, Stroeykens s’est imposé comme un élément clé du Sporting cette saison. Doté d’un profil polyvalent et technique, capable d’évoluer en soutien de l’attaquant ou sur les ailes, il a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Une régularité et une efficacité qui n’ont pas échappé aux recruteurs marseillais.



International Espoirs avec la Belgique, Stroeykens représente parfaitement le type de joueur que Marseille cherche à attirer : jeune, déjà expérimenté au haut niveau, et avec une forte marge de progression. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur n’a pas encore prolongé avec Anderlecht, et ce flou autour de son avenir ouvre la porte à un possible transfert dès cet été.

Une fenêtre de tir cet été pour Marseille

Dans l’hypothèse où Stroeykens refuserait de prolonger, Anderlecht pourrait être tenté de le vendre afin d’éviter une situation délicate dans un an. Sa valeur marchande, estimée à 14 millions d’euros par le site Transfermarkt, reste raisonnable pour un club comme l’OM, engagé dans une politique de recrutement axée sur le potentiel et la revente.

Le club phocéen, qui prépare déjà son mercato estival, voit dans le jeune belge une opportunité à saisir pour renforcer son entrejeu offensif, où les options de création manquent parfois de constance. L’OM était déjà évoqué dans ce dossier en février dernier…

Si aucune offre concrète n’a encore été formulée, l’intérêt semble réel. Et dans un marché de plus en plus concurrentiel, Marseille pourrait être tenté d’agir rapidement pour ne pas laisser filer cette pépite du championnat belge.