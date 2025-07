Mercato OM : Une piste se ferme pour Rongier ?

Le mercato estival s’agite du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen cherche à stabiliser son effectif sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’un de ses cadres, Valentin Rongier, attire des convoitises. Selon les informations de RMC Sport, le Paris FC, tout juste promu en Ligue 1, s’intéresse de près au capitaine olympien.

Âgé de 29 ans, Valentin Rongier est encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026. Le milieu de terrain conserve une valeur importante sur le marché. Conscients de cet intérêt, les dirigeants marseillais auraient entamé des discussions avec le joueur pour une prolongation de contrat, dans l’objectif de sécuriser l’avenir de l’ancien Nantais et d’éviter un départ sans indemnités l’été prochain.

Dans le même temps, le Paris FC aurait accéléré sur une autre piste pour renforcer son entrejeu. Le club francilien aurait trouvé un accord avec Benjamin André, le milieu de terrain du LOSC. Le joueur de 34 ans (il fêtera ses 35 ans en août 2025) se serait entendu avec les dirigeants parisiens sur un contrat de trois ans. Cette durée de contrat est jugée particulièrement intéressante pour l’ex-capitaine lillois, en quête de stabilité en fin de carrière. Toutefois, rien n’a encore été signé, le joueur étant également courtisé par d’autres formations et prenant le temps de la réflexion.

Le Paris FC proche de signer Benjamin André…

Par ailleurs, un accord entre le Paris FC et le LOSC reste à trouver. Mais la situation contractuelle de Benjamin André — dans sa dernière année de contrat — laisse penser que le montant du transfert restera modéré, ce qui constitue une opportunité financière pour le promu.

En résumé, si le Paris FC garde un œil sur Valentin Rongier, il semble pour l’instant privilégier une option plus expérimentée avec Benjamin André. De son côté, l’OM espère conserver son capitaine et avancer rapidement sur une prolongation, afin d’éviter un départ non souhaité dans les mois à venir.