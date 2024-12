Mercato OM : Une porte de sortie en prêt pour Bamo Meité !

En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Bamo Meïté pourrait faire ses valises cet hiver. Un prêt lors de la seconde partie de saison en Ligue 1 serait envisagé !

Le défenseur central de 23 ans, qui n’a joué que trois matchs en Ligue 1 cette saison, semble de plus en plus éloigné des plans de Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais. Avec une telle concurrence dans la défense de l’OM, l’ancien Lorientais pourrait envisager un prêt pour relancer sa carrière et retrouver davantage de temps de jeu. Une option se dessine en Ligue 1, où Montpellier semble intéressé par son profil pour renforcer son secteur défensif.

Deux postes ciblés par le #MHSC pour se renforcer cet hiver et une priorité nommée Bamo Meïté (OM) selon @lequipe ! L’arrivée du Marseillais en prêt aurait de meilleures chances d’aboutir qu’à l’automne dernier.#teamMHSC 🔷️🔶️https://t.co/u8q0PeOK6e — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) December 20, 2024

D’après L’Équipe, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur du MHSC, aurait un faible pour Bamo Meïté. Ce dernier l’a côtoyé à la fin de la saison dernière à l’OM, où Gasset avait pris en charge l’équipe en tant qu’intérimaire après le départ de Gennaro Gattuso. Ce passage en terres marseillaises a permis à Meïté de bénéficier d’une certaine confiance de la part de l’entraîneur, ce qui a sûrement contribué à sa bonne relation avec lui. Aujourd’hui, Gasset, en quête de renforts pour son équipe du MHSC, verrait en Meïté un joueur capable d’apporter de la solidité à la défense montpelliéraine.

L’OM, pour sa part, ne semble pas opposé à un départ de l’international ivoirien, surtout si celui-ci ne figure pas dans les plans de De Zerbi. Le club phocéen pourrait être disposé à laisser partir le défenseur en prêt, afin de lui offrir l’opportunité de jouer régulièrement et de retrouver son meilleur niveau. Un prêt en Ligue 1 à Montpellier représenterait une belle opportunité pour Meïté, qui cherche à se relancer après une première partie de saison décevante à Marseille.

Reste à savoir si les discussions aboutiront, mais une arrivée de Meïté à Montpellier semble de plus en plus probable dans les prochaines semaines.