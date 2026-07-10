Mercato OM : une porte de sortie pour cet attaquant marseillais !

Selon Africafoot, Gaziantep FK s’intéresse à Faris Moumbagna et souhaiterait obtenir le prêt de l’attaquant camerounais de l’Olympique de Marseille. Le club de Süper Lig aurait déjà pris contact avec les dirigeants marseillais pour évoquer ce dossier.

L’avenir de Faris Moumbagna pourrait de nouveau s’écrire loin de Marseille. D’après Africafoot, Gaziantep FK souhaite renforcer son secteur offensif cet été et a identifié l’attaquant de l’OM comme une cible prioritaire. Le média affirme que le club turc privilégie un prêt et aurait déjà échangé avec les dirigeants olympiens afin de connaître leurs intentions concernant l’international camerounais.

Revenu à la Commanderie après un prêt à Cremonese, Moumbagna est en quête de temps de jeu afin de relancer une carrière freinée ces derniers mois par les blessures et un manque de continuité.

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Gaziantep FK vise un prêt de Moumbagna

Selon Africafoot, le pensionnaire de Süper Lig cherche un renfort offensif pour la saison à venir et estime que le profil de Faris Moumbagna correspond à ses besoins. Le média précise que Gaziantep FK souhaite obtenir le joueur sous la forme d’un prêt.

Un avenir encore incertain à Marseille

Recruté par l’Olympique de Marseille à l’hiver 2024 en provenance de Bodø/Glimt, contre un montant estimé à 8 millions d’euros, Faris Moumbagna n’est jamais parvenu à s’imposer sous le maillot olympien. Son adaptation a notamment été perturbée par une grave blessure au genou, avant un prêt à Cremonese lors duquel il n’a pas réussi à obtenir le temps de jeu espéré.

Toujours selon Africafoot, deux scénarios restent envisageables pour le Camerounais : repartir en prêt afin d’enchaîner les rencontres ou tenter de convaincre le staff marseillais lors de la préparation estivale.

À 26 ans, l’attaquant voit son avenir s’inscrire dans le flou. Évalué à 3,5 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait profiter de l’intérêt de Gaziantep FK pour retrouver un rôle plus important. Reste désormais à savoir si l’OM acceptera l’idée d’un nouveau prêt ou privilégiera une autre solution durant ce mercato estival.