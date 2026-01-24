Mercato OM : Une porte de sortie pour cet oublié de l’effectif !

En manque de temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi, François Régis Mughe pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Le jeune attaquant camerounais, désormais cantonné à la réserve, fait l’objet de discussions avec l’AEL Limassol, club de première division chypriote.

Mughe, une situation bloquée dans l’effectif de De Zerbi

L’avenir de François Régis Mughe semble s’écrire loin de l’OM. Selon les informations publiées par Africafoot, des discussions ont été engagées entre l’entourage du joueur et l’AEL Limassol, formation chypriote de milieu de tableau, en vue d’un possible transfert cet hiver. À Marseille, la situation de l’attaquant de 21 ans est figée depuis plusieurs mois.

Depuis le début de la saison, Mughe n’a pas été intégré au groupe professionnel dirigé par Roberto De Zerbi. L’international camerounais n’a disputé aucune minute en Ligue 1 et évolue actuellement avec la réserve olympienne. Un déclassement sportif qui s’inscrit dans un contexte déjà délicat, marqué par un prêt évoqué en Belgique durant l’été, mais qui n’a finalement jamais abouti.

Dans un effectif marseillais en reconstruction et soumis à une forte concurrence offensive, le jeune attaquant ne figure pas dans les plans immédiats du staff technique. Une situation qui pousse naturellement le joueur à envisager un départ afin de retrouver du temps de jeu et une exposition régulière au niveau professionnel.

Direction Chypre pour Mughe ?

Toujours selon Africafoot, la direction de l’OM ne s’opposerait pas à un départ du joueur lors du mercato hivernal. L’objectif serait de permettre à l’ancien joueur de Dunkerque de retrouver de la continuité et un cadre plus favorable à son développement. Un transfert vers l’AEL Limassol pourrait ainsi offrir à Mughe une opportunité concrète de relancer sa carrière dans un championnat moins exposé mais compétitif.

En cas de signature à Chypre, l’attaquant marseillais retrouverait un visage connu : Stephane Keller, ancien coéquipier en sélection camerounaise U23, évolue déjà sous les couleurs de l’AEL Limassol. Un élément de contexte susceptible de faciliter son intégration, même si aucune issue n’est encore actée à ce stade.

Les discussions sont en cours et pourraient s’accélérer à l’approche de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Pour l’Olympique de Marseille, ce possible départ s’inscrirait dans une logique de gestion d’effectif, tandis que François Régis Mughe chercherait avant tout à retrouver un projet sportif cohérent et du temps de jeu régulier.