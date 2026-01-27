Mercato OM : une porte se ferme en Bundesliga, mais il y a deux autres options pour Ulisses Garcia !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier 2024, Ulisses Garcia pourrait quitter le club lors du mercato hivernal. En manque de temps de jeu depuis le début de saison, le latéral suisse suscite plusieurs intérêts en Europe, tandis que l’OM privilégierait un départ définitif.

Le dossier Ulisses Garcia s’inscrit dans un hiver potentiellement animé du côté de la Commanderie. Selon les informations rapportées par le journaliste de Sport.de, Niclas Borner, le latéral gauche international suisse ne figure pas parmi les joueurs considérés comme incontournables par le staff marseillais. Son faible temps de jeu en Ligue 1 et en compétitions nationales alimente logiquement les réflexions autour de son avenir immédiat.

Exklusiv: #VfLWolfsburg zuletzt an Ex-Werder-Star Ulisses #Garcia dran – Interesse aktuell jedoch etwas abgekühlt – auch #Panathinaikos wirbt um ihn – plus italienischer Verein (laut Medienberichten Hellas Verona) . #OlympiqueMarseille würde am liebsten verkaufen statt zu leihen. pic.twitter.com/evm3u21OBe — Niclas Borner (@niclasexklusiv) January 26, 2026

Un temps de jeu limité sous De Zerbi

Depuis le début de la saison, Ulisses Garcia peine à s’imposer dans la rotation mise en place par Roberto De Zerbi. Utilisé de manière ponctuelle, l’ancien joueur du Werder Brême n’a jamais réellement réussi à s’installer comme une option prioritaire au poste de latéral gauche. Dans un effectif dense et soumis à une forte concurrence, son rôle est resté secondaire, aussi bien en championnat qu’en coupes.

A lire : Mercato OM : Nwaneri et Timber marquent les esprits !

Cette situation sportive explique l’ouverture de discussions autour d’un possible départ dès cet hiver. Toujours selon Sport.de, l’Olympique de Marseille est à l’écoute des offres, avec une préférence claire pour un transfert sec plutôt qu’un simple prêt. Une orientation cohérente avec la volonté du club de réajuster son effectif et sa masse salariale.

Wolfsburg en retrait, l’Europe toujours à l’affût

Sur le marché, Ulisses Garcia conserve une cote certaine. Le VfL Wolfsburg s’était récemment renseigné sur le profil du joueur, sans que cet intérêt ne se concrétise à ce stade. D’après Niclas Borner, la piste allemande se serait même quelque peu refroidie ces dernières semaines.

En revanche, d’autres clubs européens restent attentifs à la situation du défenseur suisse. Le Panathinaikos fait partie des formations intéressées, tout comme un club italien. La presse évoque notamment l’Hellas Vérone, actuellement en quête de renforts défensifs. Aucun accord n’a toutefois été annoncé, et aucune négociation officielle n’a été confirmée à ce jour.

Du côté de l’OM, la ligne est claire : un départ est envisageable, mais uniquement dans le cadre d’une vente. Une décision qui pourrait s’accélérer à mesure que le mercato hivernal avancera, en fonction des opportunités concrètes transmises à la direction marseillaise.