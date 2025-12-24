Mercato OM : Une porte s’ouvre pour ce joueur à exfiltrer !

Placardisé depuis plusieurs semaines, Neal Maupay figure parmi les dossiers brûlants du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Selon La Gazzetta dello Sport, un club italien serait prêt à tenter sa chance pour relancer l’attaquant français dès janvier.

Arrivé à l’OM à l’été 2024, Neal Maupay devait apporter expérience et caractère à l’attaque marseillaise. Un an plus tard, la situation est radicalement différente. Après une saison 2024-2025 jugée moyenne sur le plan statistique (4 buts et 4 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues), l’ancien Niçois est aujourd’hui relégué très loin dans la hiérarchie offensive établie par Roberto De Zerbi.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant de 29 ans n’a disputé que deux rencontres cette saison, pour un total de 64 minutes de jeu. Il a également été écarté de la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des champions et n’a intégré le groupe olympien qu’à trois reprises en Ligue 1 depuis le début de l’exercice.

Une réintégration sans suite sportive

Le 7 novembre dernier, Roberto De Zerbi avait pourtant justifié la réintégration de Neal Maupay dans le groupe professionnel. « Pourquoi réintégrer Maupay ? Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera. » Une déclaration qui laissait espérer un possible retour progressif dans la rotation.

Dans les faits, cette décision n’a pas débouché sur un véritable rebond. Présent lors des deux rencontres de Ligue 1 qui ont suivi, Maupay a ensuite disparu des feuilles de match pour les trois derniers rendez-vous de championnat de l’année. Un signal clair sur sa place actuelle dans le projet sportif.

Un intérêt italien pour alléger la masse salariale

Dans ce contexte, la direction marseillaise souhaite profiter du mercato hivernal pour ajuster ses finances. Pablo Longoria l’a récemment assumé publiquement : « Le mercato de janvier doit permettre de maintenir le niveau de compétitivité de l’équipe, et chercher à alléger les finances du club. »

Selon La Gazzetta dello Sport, le club de Pise, avant-dernier de Serie A, se montrerait intéressé par Neal Maupay. En grande difficulté sportive, le club toscan envisagerait une arrivée sous la forme d’un prêt. Une option qui permettrait à l’OM de réduire une partie du salaire estimé à environ 250 000 euros mensuels du joueur.

Reste un obstacle majeur : convaincre l’attaquant de changer d’air. Malgré sa situation sportive compliquée, Neal Maupay se sentirait toujours bien à Marseille. Un départ en Italie, vers un club en lutte pour le maintien, représenterait un choix délicat mais potentiellement nécessaire pour relancer une carrière aujourd’hui à l’arrêt.