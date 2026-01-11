Mercato OM : Une possibilité pour Neal Maupay ? Mais sous condition…

En manque de temps de jeu et clairement relégué au second plan dans la hiérarchie offensive, Neal Maupay reste un dossier surveillé de près par l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato hivernal. Sans être officiellement écarté, l’attaquant de 29 ans ne figure plus parmi les options prioritaires de Roberto De Zerbi, laissant la porte ouverte à un départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

Neal Maupay, un rôle devenu marginal à l’OM

Arrivé avec l’étiquette d’attaquant expérimenté passé par la Premier League, Neal Maupay n’a jamais réellement réussi à s’imposer durablement sous le maillot de l’OM. Depuis l’été dernier, la tendance est claire : Roberto De Zerbi ne l’intègre plus dans ses plans principaux pour animer le secteur offensif.

Réintégré à l’automne pour pallier des absences et gérer la rotation, l’ancien joueur de Brighton et Everton n’a disputé que deux rencontres toutes compétitions confondues, en Ligue 1 et en Coupe de France. Une utilisation ponctuelle qui confirme son statut secondaire au sein de l’effectif marseillais, malgré une attitude jugée professionnelle en interne.



À 29 ans, Maupay est conscient que son avenir sportif passe probablement par un nouveau projet. Le club phocéen, de son côté, ne ferme aucune porte. En cas d’offre cohérente sur le plan sportif et financier, les dirigeants olympiens n’entendent pas bloquer le joueur.

Le FC Séville attentif, mais freiné économiquement

Selon plusieurs sources dont Mohamed TOUBACHE-TER , le FC Séville suit la situation de Neal Maupay dans l’optique de renforcer son attaque lors de ce mercato hivernal. Le club andalou, en quête d’un profil offensif expérimenté, apprécie le vécu européen et la polyvalence de l’attaquant marseillais.

Toutefois, le dossier reste complexe. Séville doit d’abord dégraisser son effectif avant d’envisager une arrivée. Le volet économique constitue le principal frein à une opération rapide, même si la valeur marchande du joueur reste mesurée. D’après le site spécialisé Transfermarkt, Neal Maupay est actuellement estimé à environ 4 millions d’euros, un montant accessible mais non négligeable dans le contexte financier du club espagnol.

C’est un mouvement qui peut arranger toutes les parties. Même si il ne rentre plus dans les plans de De Zerbi, Maupay n’est pas un mauvais joueur.

Il peut rendre des services au FC Séville. https://t.co/PNSYuiWU7q — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) January 10, 2026

Côté Olympique de Marseille, un départ permettrait d’alléger la masse salariale tout en clarifiant la hiérarchie offensive voulue par De Zerbi. Sans urgence absolue, l’OM reste attentif aux opportunités du marché, dans un dossier qui pourrait s’accélérer au fil des semaines.

À ce stade, aucun accord n’est acté et aucune décision définitive n’a été prise. Mais dans un mercato hivernal souvent dicté par les équilibres économiques, le cas Maupay s’inscrit pleinement dans la stratégie d’ajustement de l’OM.