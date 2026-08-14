Mercato OM : une première offre de 10M€ pour le successeur de Rulli !

L’OM a formulé une première offre verbale pour Guillaume Restes, dans le cadre de sa recherche du successeur de Gerónimo Rulli. La proposition marseillaise, sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat pour un montant total d’environ 10 M€, a été jugée insuffisante par le Toulouse FC. Le gardien donnerait toutefois sa préférence à l’OM, qui en a fait sa priorité au poste de numéro 1.

L’OM avance pour Guillaume Restes

Le chantier du gardien se précise à l’Olympique de Marseille. Après le départ de Gerónimo Rulli, les dirigeants marseillais cherchent activement son successeur et ont décidé de passer à l’action pour Guillaume Restes.

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM a transmis une première proposition verbale au Toulouse FC. Celle-ci repose sur un prêt payant avec option d’achat, pour un package global d’environ 10 M€.

Toulouse attend davantage

Cette première approche n’a cependant pas convaincu le club toulousain. Le Toulouse FC considère la proposition insuffisante et attend davantage pour son gardien.

Les discussions restent néanmoins ouvertes. L’OM peut encore faire évoluer son offre afin de tenter de trouver un accord avec Toulouse. À ce stade, aucun accord n’est donc conclu entre les deux clubs.

Restes privilégie l’OM

Le dossier pourrait toutefois évoluer favorablement pour Marseille. D’après Foot Mercato, Guillaume Restes donnerait actuellement sa préférence à l’Olympique de Marseille.

Un élément important pour les dirigeants olympiens, alors que le gardien est présenté comme leur priorité pour remplacer Rulli. La volonté du joueur ne suffit toutefois pas à finaliser le transfert : l’OM devra désormais convaincre financièrement le Toulouse FC.

Le dossier Guillaume Restes reste donc ouvert. Une première offre a été formulée, mais elle devra être revue à la hausse si Marseille veut réellement avancer dans la succession de Rulli.