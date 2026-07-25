Mercato OM : une première offre de 13M€ pour ce défenseur ?

L’ Olympique de Marseille aurait franchi une première étape dans le dossier Rafik Belghali selon plusieurs médias italiens. Le club phocéen aurait transmis une offre à l’ Hellas Vérone pour tenter de recruter le latéral droit algérien. À ce stade, aucun accord n’a été officialisé et les discussions resteraient ouvertes entre les deux formations.

L’OM passe à l’action pour Rafik Belghali

À quelques semaines de la fermeture du mercato estival, l’Olympique de Marseille continue d’étudier plusieurs pistes afin de renforcer son effectif. Parmi les noms évoqués ces derniers jours figure désormais celui de Rafik Belghali, défenseur de l’Hellas Vérone, dont le profil serait apprécié par les dirigeants marseillais.

Selon TuttoMercatoWeb, le club olympien aurait formulé une première proposition à son homologue italien. Celle-ci prendrait la forme d’un prêt avec obligation d’achat, pour une valeur totale estimée à 13 millions d’euros.

À ce stade, aucune des deux formations n’a confirmé officiellement l’existence de cette offre. Les informations disponibles proviennent exclusivement de médias italiens, qui s’accordent toutefois sur l’existence de discussions autour de l’international algérien.

Un écart limité entre les positions de Marseille et Vérone

Toujours selon les mêmes sources, l’Hellas Vérone valoriserait Rafik Belghali à environ 15 millions d’euros. L’écart entre l’offre évoquée de l’OM et les attentes du club italien resterait donc relativement faible.

Selon les médias transalpins, un compromis resterait envisageable si les négociations se poursuivent dans les prochains jours.

Pour l’heure, les modalités précises d’une éventuelle opération n’ont pas été dévoilées. Aucun calendrier des discussions n’a non plus été communiqué, ce qui invite à la prudence tant qu’aucune confirmation officielle n’est intervenue.

Une concurrence annoncée en Serie A

Le dossier pourrait également se compliquer pour l’Olympique de Marseille. Toujours d’après la presse italienne, Rafik Belghali susciterait aussi l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A.

Les noms de l’Inter Milan et de l’AS Rome sont notamment cités parmi les formations qui suivraient la situation du défenseur de 24 ans. Cet intérêt multiple pourrait influencer le déroulement des négociations si plusieurs clubs décidaient de passer concrètement à l’offensive.

Au fil des derniers mois, le latéral droit aurait vu sa valeur progresser grâce à ses performances en Italie, ce qui expliquerait l’attention portée à son dossier durant ce mercato.

Une piste encore loin d’être bouclée

Pour l’OM, cette approche s’inscrirait dans une volonté de renforcer le côté droit de la défense, car depuis le départ de Murillo, aucun specialiste du poste n’est présent dans l’effectif même si Tim Weah a été utilisé à ce poste.. Le profil de Rafik Belghali correspondrait ainsi aux besoins identifiés par le club marseillais. Né en Belgique, l’international algérien a fait toute ces classe dans son pays natal avec un passage au PSV aux Pays Bas. Il est arrivé en Italie en 2025 pour 2M€. Lors des précédents mercatos, les négociations pour des transferts ont rarement abouti face à la surenchère du Hellas…

Le dossier demeure donc ouvert. Si les discussions évoquées en Italie se poursuivent, il restera à voir si l’Olympique de Marseille acceptera de revoir son offre à la hausse afin de répondre aux exigences de l’Hellas Vérone, ou si la concurrence d’autres clubs italiens modifiera l’évolution de ce dossier dans les prochains jours.