Mercato OM : Une première offre à plus de 20M€ ?

Alors que l’OM pique sa crise à 7 journées de la fin, le mercato du club pourrait commencer rapidement après la fin du championnat. L’avenir de Luis Henrique pourrait bien s’écrire en Serie A. L’ailier polyvalent de l’Olympique de Marseille, sous contrat jusqu’en 2028, est dans le viseur de l’Inter Milan.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club lombard serait sur le point de formuler une offre officielle. D’après les dernières informations de Di Marzio, l’Inter évaluerait le joueur à une somme comprise entre 22 et 25 millions d’euros. Cependant, l’OM attendrait un montant situé entre 30 et 35 millions d’euros pour libérer le Brésilien. Les négociations sont en cours depuis trois semaines, mais un accord semble encore loin d’être trouvé. Selon la Gazzetta dello Sport, “La volonté est de le recruter avant le prochain Mondial des clubs. La présence de Benatia à San Siro mercredi soir va dans ce sens, même s’il s’agit simplement du début des négociations. La relation entre les clubs est très bonne et celle avec Roc Nation (qui gère les intérêts du joueur) aussi…”

L’inter prêt à mettre 22M€ pour Luis Henrique ? L’OM en veut 10 de plus !

Gazzetta : L’Inter et l’#OM discutent pour Luis Henrique, dont le prix a été fixé entre 30 et 35M. La volonté est de le recruter avant le prochain Mondial des clubs. La présence de Benatia à San Siro mercredi soir va dans ce sens, même s’il s’agit simplement du début des… pic.twitter.com/IoWvBP06nt — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 4, 2025

Arrivé à Marseille en 2020 en provenance de Botafogo, Luis Henrique avait été recruté pour 8 millions d’euros. Après des saisons en dents de scie, il s’est imposé comme un élément important de l’effectif marseillais, attirant ainsi l’attention de clubs européens.

L’Inter Milan, qui dispose d’une longueur d’avance sur la concurrence, souhaiterait finaliser l’opération avant la fin du mois de mai. L’objectif des dirigeants nerazzurri est d’inscrire Luis Henrique à la Coupe du Monde des clubs (14 juin – 13 juillet). Le dossier reste donc ouvert et pourrait évoluer rapidement dans les prochains jours, en fonction des discussions entre les deux clubs.