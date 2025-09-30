Mercato OM : Une prolongation à venir ?

L’OM continue de faire confiance à ses jeunes talents. D’après La Provence, Darryl Bakola a accepté de prolonger son contrat avec le club. Le jeune milieu restera à l’OM jusqu’en 2027.

À seulement 17 ans et lié au club jusqu’en 2027, Bakola a commencé à jouer avec les professionnels cette saison, tout comme son coéquipier Robinio Vaz. Son entraîneur, Roberto De Zerbi, lui a déjà offert du temps de jeu en Ligue 1. Le joueur a montré de belles qualités sur le terrain. Technique, appliqué et doté d’une grande personnalité, il a convaincu le staff du club.

Un jeune au milieu des grands

Le poste de milieu de terrain est très compétitif à Marseille. L’OM compte plusieurs joueurs expérimentés comme Højbjerg, O’Riley, Gomes, Kondogbia ou encore Vermeeren. Malgré cette concurrence, Bakola a réussi à se faire remarquer et à gagner sa place petit à petit.

Roberto De Zerbi a déclaré vouloir faire davantage confiance aux jeunes cette saison. Il souhaite construire une équipe solide pour l’avenir. La prolongation de Darryl Bakola illustre la volonté du club de conserver ses meilleurs jeunes joueurs et de les faire progresser.

Une reconnaissance au niveau international

Bakola a été appelé avec l’équipe de France U20 pour participer au Mondial, qui se déroulera du 27 septembre au 29 octobre, mais l’OM a décidé de le retenir. Avec cette prolongation, l’Olympique de Marseille confirme sa volonté de préparer l’avenir en s’appuyant sur sa formation.

