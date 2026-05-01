Mercato OM : Une recrue 2025 courtisée !

Prêté à l’Olympique de Marseille, Facundo Medina attire déjà des convoitises à l’étranger. Le club turc de Besiktas suit de près le défenseur argentin en vue du prochain mercato estival. Une situation qui pourrait évoluer rapidement en fonction de son avenir contractuel.

Facundo Medina, une cible validée par Besiktas

Le dossier Facundo Medina commence à prendre de l’épaisseur du côté de la Turquie. Selon des informations relayées par Eagle Media, confirmées par le journaliste Serkan Morova, le défenseur actuellement prêté à l’Olympique de Marseille figure parmi les priorités de Besiktas pour renforcer sa défense.

Âgé de 26 ans, l’international argentin correspond au profil recherché par le club stambouliote. Sa polyvalence, notamment sa capacité à évoluer sur le côté gauche de la défense, ainsi que son expérience en Ligue 1, ont séduit le staff technique turc. Toujours selon ces mêmes sources, le joueur aurait reçu l’aval des dirigeants sportifs, convaincus par ses performances cette saison.

Medina sera définitivement olympien à la fin de la saison…

Sur le plan contractuel, Facundo Medina reste lié au RC Lens pour le moment, qui l’a prêté à l’OM lors du mercato estival 2025. Une option d’achat obligatoire estimée à environ 18 millions d’euros sera activée à l’issue de la saison. Dans ce contexte, Besiktas surveille attentivement l’évolution de la situation. Le club turc envisagerait de formuler une offre une fois l’avenir du joueur clarifié, notamment une fois que son transfert définitif à l’Olympique de Marseille se concrétisera.

Actuellement quatrième du championnat turc, à neuf points de Trabzonspor, Besiktas prépare déjà son prochain exercice. Malgré une défense déjà bien fournie, avec notamment des recrues récentes comme Agbadou ou Tiago Djalo, le club stambouliote souhaite renforcer son flanc gauche, où Facundo Medina pourrait venir concurrencer Ridvan Yilmaz.

Un dossier à suivre de près dans les prochaines semaines, alors que le mercato OM s’annonce déjà animé autour de plusieurs joueurs clés.