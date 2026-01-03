Mercato OM : Une rumeur estivale refait surface !

En difficulté du côté de Naples, Noa Lang se retrouve sur la liste des transferts et pourrait représenter une opportunité pour l’Olympique de Marseille, qui cherche à renforcer son attaque cet hiver.

L’été dernier, Noa Lang avait été une piste suivie avec attention par l’Olympique de Marseille pour renforcer l’aile gauche. Finalement, l’ailier néerlandais de 26 ans avait fait le choix de rejoindre le Napoli, en Serie A, plutôt que de venir à Marseille, pour un transfert avoisinant les 25 millions d’euros.

Six mois plus tard, la situation a radicalement changé. En Italie, le rêve napolitain s’est transformé en désillusion pour Lang : une seule réalisation au compteur et des prestations jugées trop irrégulières ont poussé le club italien à envisager de le mettre sur le marché dès cet hiver, selon les informations rapportées.

Noa Lang qui répond à sa manière sur sa page Instagram dans la foulée aux rumeurs le concernant. Qu’on l’aime ou pas, il a envie de rester lui ça se voit et l’a toujours montré. pic.twitter.com/aL9T7c5JLW — SSC Napoli France (@SscNapoliFRA) January 2, 2026

Une chance pour Marseille ?

Ce repositionnement de Noa Lang sur la liste des transferts crée naturellement des discussions du côté de l’OM. Le club phocéen, qui cherche toujours à renforcer son secteur offensif sous la houlette de Roberto De Zerbi, pourrait effectivement voir dans cette situation une opportunité intéressante : lang est un joueur polyvalent, capable d’évoluer sur un côté, en soutien de l’attaquant ou même en pointe, offrant ainsi une vraie solution de rotation pour l’attaque marseillaise.



Pour autant, l’aventure mitigée de Lang à Naples n’efface pas totalement les doutes. L’ailier n’aurait pas réussi à s’entendre avec Antonio Conte et n’a pas su s’imposer comme une valeur fiable dans le onze italien. De plus, le club partenopéen réclamerait encore une somme significative comprise entre 20 et 25 millions d’euros, sans compter un salaire élevé ce qui pourrait refroidir les dirigeants marseillais, déjà vigilants sur l’équilibre financier du projet.

Des clubs comme Galatasaray se seraient déjà manifestés pour l’attaquant, ce qui souligne que Lang conserve encore une certaine attractivité malgré ses difficultés récentes.