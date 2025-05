Mercato OM : Une super idée recrutement pour remplacer Luis Henrique au poste d’ailier gauche ?

L’Olympique de Marseille prépare déjà son mercato estival. Alors que Luis Henrique devrait quitter Marseille cet été, l’OM devra recruter au poste d’ailier gauche malgré la présence de Jonathan Rowe. Le profil d’Allan Saint-Maximin pourrait être une bonne idée. L’ancien joueur de Nice, aujourd’hui sous contrat avec Al-Ahli, est actuellement prêté à Fenerbahçe où il semble avoir retrouvé son niveau.

À 28 ans, le Français a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives cette saison en Super Lig. Selon le compte spécialisé Data’Scout, son profil pourrait bien coller à ce que recherche certains clubs de Ligue 1, « Percutant à Fenerbahçe et plus complet qu’à Newcastle, il a atteint une vraie maturité dans son jeu. Et si c’était le moment idéal pour le rapatrier en Ligue 1 ? ».

Allan Saint-Maximin, un profil en adéquation avec les attentes de De Zerbi ?

Le profil de Saint-Maximin correspond aux critères de Roberto De Zerbi, adepte des ailiers dribbleurs capables de casser les lignes. L’actuel entraîneur de l’OM avait d’ailleurs beaucoup misé sur un joueur au profil similaire, Simon Adingra, lors de son passage à Brighton. Dans un contexte où l’OM s’apprête à retrouver la Ligue des champions, renforcer les couloirs offensifs est une priorité. Saint-Maximin pourrait offrir une complémentarité intéressante avec Greenwood, meilleur buteur du club cette saison.

Une complémentarité possible avec Greenwood ?

« Là où Greenwood est un finisseur naturel, Saint-Maximin génère le danger plus tôt dans les actions : moins buteur, mais plus créateur, il déséquilibre par le dribble et la passe. Il va être plus à l’aise que Greenwood pour casser un bloc bas, mais moins fort face au but. Pour solidifier l’effectif en prévision de la Ligue des Champions et dans un effectif qui manque cruellement d’ailiers, l’ajout d’un Allan Saint-Maximin semble être une opportunité intéressante pour l’OM », analyse encore Data’Scout.

Reste à savoir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia passeront à l’action pour concrétiser cette piste. Sur le papier, le retour de Saint-Maximin en Ligue 1 semble cohérent et pourrait séduire les supporters marseillais. Le mercato estival s’annonce décisif pour l’OM, et ce dossier pourrait rapidement devenir prioritaire.