Mercato OM : Une valeur sûre de Ligue 1 au poste de milieu ?

Alors que le mercato estival approche, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à un profil expérimenté et disponible sans indemnité de transfert : Nabil Bentaleb. Le milieu international algérien, en fin de contrat avec le LOSC Lille, suscite également l’intérêt de l’ Olympique Lyonnais selon les informations révélées par Foot Mercato. Dans un contexte économique tendu pour plusieurs clubs français, ce dossier pourrait rapidement devenir l’un des bons coups du marché en Ligue 1.

L’OM attentif à la situation de Nabil Bentaleb

Le nom de Nabil Bentaleb revient avec insistance du côté de l’OM. Selon les informations publiées ce samedi par Foot Mercato, le club marseillais surveille attentivement la situation contractuelle du milieu défensif de Lille. À 31 ans, l’international algérien arrive au terme de son engagement dans le Nord en juin prochain et pourrait donc rejoindre librement le club de son choix.

Auteur de 26 matchs et de 2 buts en Ligue 1 cette saison, Bentaleb sort d’une deuxième partie d’exercice particulièrement convaincante avec le LOSC. Son expérience, sa qualité de relance et sa capacité à stabiliser un entrejeu attirent naturellement plusieurs formations à la recherche d’un joueur immédiatement opérationnel.

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille doit composer avec certaines contraintes financières, la possibilité de recruter un joueur confirmé sans verser d’indemnité de transfert représente une opportunité intéressante. Le profil du milieu algérien correspond également à la volonté marseillaise d’ajouter de l’expérience dans l’effectif avant la saison prochaine.

Une concurrence déjà bien installée autour du dossier

L’Olympique Lyonnais suit lui aussi le dossier avec attention. Toujours selon Foot Mercato, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca aurait validé le profil du joueur. Le technicien portugais connaît parfaitement Nabil Bentaleb, qu’il a côtoyé lors de son passage au LOSC Lille.

Cette relation pourrait jouer un rôle important dans le choix final du joueur. “Le profil de l’ancien Angevin a été validé par Paulo Fonseca”, précise ainsi le média spécialisé. L’OL pourrait donc tenter d’accélérer afin de devancer la concurrence française sur ce dossier stratégique.

Mais la concurrence ne se limite pas à la Ligue 1. Bentaleb disposerait également de plusieurs propositions venues de Turquie, d’Arabie saoudite, du Qatar ainsi que d’Angleterre. Le milieu de terrain possède donc un large éventail d’options pour la suite de sa carrière.

La future direction sportive de l’OM déjà impliquée

Du côté de Marseille, ce dossier semble traverser les changements en interne. D’après Foot Mercato, l’ancienne direction sportive du club aurait déjà évoqué cette piste avec la future équipe appelée à travailler sous la direction de Grégory Lorenzi.

Ce détail montre que le dossier Nabil Bentaleb est considéré avec sérieux au sein du club phocéen. L’expérience du joueur, son statut d’international et sa disponibilité sur le marché en font une cible cohérente pour renforcer le milieu de terrain marseillais sans déséquilibrer les finances.

Reste désormais à savoir quelle orientation prendra le joueur dans les prochaines semaines. Entre la possibilité de rester en Ligue 1, un projet ambitieux à l’étranger ou une offre financièrement plus importante hors d’Europe, le choix de Nabil Bentaleb pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons du début de mercato.