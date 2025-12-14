Mercato OM : Venir à Marseille pour moi, c’est fondamental pour ma carrière !

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, Igor Paixão (25 ans) s’est récemment exprimé sur les conditions de son transfert et sur son intégration à Marseille. Recruté en provenance du Feyenoord Rotterdam contre un montant estimé à 30 millions d’euros, hors bonus, l’ailier brésilien incarne l’un des investissements les plus importants réalisés par le club olympien ces dernières années. Un statut qui implique forcément des attentes élevées, que le joueur dit pleinement assumer.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Igor Paixão est revenu avec lucidité sur la responsabilité qui accompagne ce transfert majeur. « C’est une très grande responsabilité. C’est un montant élevé. Je dois le rendre sur le terrain », a-t-il déclaré, conscient de l’engagement financier consenti par la direction marseillaise. Le Brésilien n’ignore pas que son arrivée a suscité de nombreuses attentes chez les supporters de l’Olympique de Marseille, toujours exigeants avec les recrues majeures.



L’ancien joueur du Feyenoord a également tenu à souligner la confiance dont il a bénéficié dès son arrivée, malgré un contexte personnel délicat. « L’OM m’a acheté alors que j’étais blessé. Je suis très reconnaissant envers le club », a-t-il expliqué. Un élément important dans son discours, qui traduit une relation déjà forte avec l’institution marseillaise.

Paixao, un choix de carrière assumé pour s’imposer à Marseille

Au-delà de l’aspect financier, Igor Paixão insiste sur la dimension sportive et symbolique de son choix. « L’OM est un très grand club. L’un des plus grands de l’histoire », affirme-t-il, rappelant le poids historique et populaire de la formation phocéenne. Pour l’ailier brésilien, rejoindre Marseille représente une étape clé dans son parcours professionnel. « Venir à Marseille pour moi, c’est fondamental pour ma carrière, mon développement », a-t-il ajouté.

Le joueur de 25 ans évoque également la compétitivité de la Ligue 1, qu’il considère comme un championnat relevé. « La Ligue 1 est très forte », souligne-t-il, avant d’afficher clairement ses ambitions personnelles. « Je veux marquer et donner de la joie aux gens ». Un message simple, mais direct, adressé aux supporters de l’OM, qui attendent désormais des actes sur le terrain.

Installé dans la cité phocéenne, Igor Paixão se dit épanoui et déterminé à justifier la confiance placée en lui. Sans promesses excessives ni déclarations tapageuses, l’ailier brésilien affiche une ligne claire : répondre aux attentes par ses performances et s’inscrire durablement dans le projet sportif de l’Olympique de Marseille.