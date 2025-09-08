Mercato OM : Vers la résiliation du contrat de cet indésirable ?

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille tente d’alléger son effectif pléthorique en trouvant une porte de sortie à plusieurs de ses indésirables. Parmi eux, le gardien espagnol Ruben Blanco, poussé vers la sortie depuis la reprise de l’entraînement en juillet dernier. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen envisagerait désormais de négocier une résiliation de sa dernière année de contrat, faute d’opportunités concrètes lors du mercato.

Prêté une saison à l’OM en 2022 avant d’être définitivement transféré en provenance du Celta Vigo, Ruben Blanco n’a jamais réussi à s’imposer sur la Canebière. Barré par Pau Lopez dans la hiérarchie des gardiens, il a été relégué au loft marseillais à l’issue de la préparation estivale. L’Espagnol, qui dispose encore d’un an de contrat, n’a pas trouvé de club intéressé ces dernières semaines, malgré des recherches actives de la direction olympienne.

Blanco poussé vers la sortie

Face à ce blocage, la direction de l’OM, incarnée par Pablo Longoria, étudie donc l’option d’une séparation à l’amiable. Une résiliation permettrait de libérer de la masse salariale et d’accélérer le dégraissage d’un effectif marqué par une profonde refonte cet été : 12 arrivées pour 15 départs déjà enregistrés.

Ruben Blanco n’est pas le seul concerné par ce chantier. L’OM cherche encore des solutions pour Amine Harit, Neal Maupay et Pol Lirola, également considérés comme indésirables pour la suite de la saison. Ces dossiers s’avèrent toutefois complexes, car peu de clubs se manifestent pour récupérer des joueurs aux contrats conséquents.



Si elle se confirme, la rupture avec Ruben Blanco mettrait fin à une aventure marseillaise entamée en demi-teinte et symboliserait une nouvelle étape dans la volonté de l’OM de repartir sur des bases plus saines. À quelques jours de la fermeture du marché, la priorité reste claire : alléger le groupe pour permettre à De Zerbi de travailler avec un effectif resserré et compétitif.