Mercato OM : vers un retour surprise ?

Prêté en Écosse, Derek Cornelius traverse une période compliquée avec les Rangers FC. Écarté du groupe professionnel, le défenseur central de l’OM pourrait revenir à Marseille en fin de saison si sa situation ne s’améliore pas.

Une mise à l’écart préoccupante en Écosse après une longue blessure

Le passage de Olympique de Marseille en prêt de Derek Cornelius chez les Rangers FC prend une tournure délicate. Selon les informations du média spécialisé Read Rangers, le défenseur central ne s’entraîne plus avec l’équipe première et aurait été rétrogradé avec la réserve.

Revenu récemment à l’entraînement après des pépins physiques, le joueur de 28 ans n’aurait pas convaincu le staff technique sur son état de forme. Son niveau physique a été jugé insuffisant pour réintégrer la compétition, ce qui a conduit son entraîneur à l’écarter du groupe professionnel.

Désormais sous les ordres de Malky Thomson avec la deuxième équipe, Derek Cornelius voit son temps de jeu et son exposition fortement réduits. Aucun communiqué officiel du club écossais n’est venu confirmer cette situation, mais plusieurs éléments, comme le retrait de ses affaires du vestiaire professionnel, tendent à accréditer cette mise à l’écart.

Un retour à l’OM de plus en plus probable ?

Dans ce contexte, l’avenir du défenseur prêté par l’Olympique de Marseille apparaît incertain. L’option d’achat incluse dans son prêt pourrait ne pas être levée si sa situation sportive ne s’améliore pas d’ici la fin de saison. Un retour à Marseille est donc envisagé en interne, ce qui poserait la question de son intégration dans l’effectif de l’OM pour la saison prochaine.

Malgré ces difficultés en club, Jesse Marsch a maintenu Derek Cornelius dans le groupe élargi du Canada pour le mois de mars. Le sélectionneur a précisé : « L’effectif de mars comprendra de nombreux joueurs blessés qui ne pourront pas participer aux matchs », ajoutant que certains joueurs accompagneront l’équipe sans forcément jouer.

Il s’est toutefois voulu rassurant sur la suite : « Nous avons encore suffisamment de temps pour que les joueurs puissent récupérer et retrouver leur pleine forme, ou du moins s’en approcher, d’ici juin ».

Une situation à suivre de près pour l’OM, alors que le cas Cornelius pourrait redevenir un dossier actif dès la fin de saison.