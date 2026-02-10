Mercato OM : Rumeur à Marseille cet hiver, la mise au point d’El Karouani !

En quête d’opportunités sur le marché des joueurs libres, l’Olymppique de Marseille surveille de près la situation de Souffian El Karouani. Annoncé proche de l’Arabie Saoudite, le latéral marocain a tenu à clarifier sa situation contractuelle, laissant la porte ouverte à un avenir en Europe.

Une opportunité de marché étudiée par l’OM

Lors du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a étudié plusieurs profils afin de renforcer son couloir gauche, dans l’optique de trouver une doublure à Emerson. Parmi les pistes analysées figurait celle menant à Souffian El Karouani, latéral gauche de 25 ans évoluant au FC Utrecht, en fin de contrat en juin prochain.

International marocain, El Karouani présente un profil offensif affirmé. Depuis le début de la saison, il affiche des statistiques notables avec 3 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Un rendement qui n’a pas échappé à Medhi Benatia, aujourd’hui dirigeant sportif à l’OM, attentif au marché des joueurs libres.

Rien de signé avec l’Arabie Saoudite

Selon les informations publiées par FootMercato, le nom de Souffian El Karouani a récemment été associé à Al-Qadsiah, pensionnaire de la Saudi Pro League, évoquant un accord déjà ficelé pour l’été prochain. Une version toutefois nuancée par le principal intéressé.

Dans un entretien accordé au magazine néerlandais Voetbal International, le joueur a tenu à rétablir les faits. « Actuellement, je suis un joueur du FC Utrecht jusqu’à la fin de la saison, et je donnerai tout ce que j’ai sur le terrain. J’aspire à régler mon avenir dans les deux prochaines semaines, car je veux connaître ma situation clairement avant le début de la prochaine saison », a-t-il expliqué.

El Karouani a ensuite précisé : « Je connais très bien les options qui s’offrent à moi. La Saudi Pro League pourrait être une possibilité, mais il y a aussi de grands et excellents clubs européens qui ont manifesté leur intérêt pour mes services. Pour moi, il ne s’agit pas de choisir entre l’argent et le football, car je suis capable de poursuivre ma carrière en Europe sans aucune contrainte ».

Ces déclarations confirment qu’aucun engagement n’est encore signé avec l’Arabie Saoudite. Dans ce contexte, le mercato de l’OM pourrait encore réserver des opportunités, alors que Souffian El Karouani s’apprête à devenir libre dans quelques mois.