Mercato OM : Visite médicale en cours pour Luis Henrique !

Luis Henrique aura réalisé une saison plus que réussie avec l’OM, lui valant d’être approché par plusieurs clubs à la fin de cet exercice. Il aura finalement signé à l’Inter Milan afin de poursuivre son aventure, et après être arrivé hier soir en Italie, le joueur passerait désormais sa visite médicale.

La saison de Luis Henrique a tout d’une saison réussie que les supporters attendaient enfin de lui, après des premières années loin de l’OM. De retour de prêt il y a un an et demi, l’ailier brésilien avait retrouvé un poste de titulaire grâce à Jean-Louis Gasset qui l’avait notamment repositionné en tant que piston. Un poste hybride taillé sur mesure qui lui a permis d’éclater cette année sous Roberto De Zerbi.

Après avoir enchaîné les matchs cette année, et avoir alterné entre ailier et piston, le joueur aura fini sa saison à l’OM avec neuf buts et dix passes décisives en 35 matchs. De sacrées performances qui auront abouti à son transfert en début de mercato, du côté de l’Inter Milan, pour la somme de 25 millions d’euros. Le Brésilien est d’ailleurs arrivé hier en Italie, afin de signer son contrat et s’engager définitivement avec son nouveau club.

A lire aussi : Ex-OM : Payet de retour en France ! (plus tôt que prévu…)

Officialisation à venir pour Henrique !

Et après son arrivé, place à la traditionnelle visite médicale ! D’après des informations d’Alfredo Pedullà, un journaliste italien, le joueur aurait commencé à passer tous les tests médicaux. Après ces exercices, l’ailier se rendra l’Humanitas, un hôpital italien, afin de poursuivre ses examens et d’enfin signer dans son nouveau club. Il devrait donc bien être disponible pour participer à la Coupe du Monde des clubs.

Le club finaliste de la dernière finale de Ligue des Champions affrontera le FC Monterrey pour sa première opposition dans cette nouvelle compétition, qui aura lieu aux États-Unis. Le match se jouera à 3H du matin horaire française en raison du décalage horaire et pourrait devenir le premier match auquel Luis Henrique prendra part, avec sa nouvelle équipe.