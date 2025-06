Mercato OM : Visite médicale pour la deuxième recrue !

L’OM est en passe de signer sa deuxième recrue dans ce mercato, après l’arrivée d’Angel Gomes librement. Le défenseur Egan-Riley devrait passer sa visite médicale aujourd’hui avant de signer un contrat d’une durée de quatre ans.

L’OM travaille d’arrache-pied durant ce début de mercato alors que le club continue de s’activer sur le marché des transferts à la recherche des meilleures occasions. Et après avoir déjà réalisé un premier gros coup en s’offrant Angel Gomes, arrivé librement du LOSC, le club va bientôt signer officiellement une nouvelle recrue en défense. Après une entrée fracassante et éclair dans le dossier Egan-Riley, les olympiens devraient bien couper l’herbe sous le pied de Strasbourg, et signer le joueur.

En effet, d’après des informations de RMC Sport, le jeune joueur de 22 ans devrait passer sa visite médicale aujourd’hui pour l’OM, avant de signer son contrat. Même si les termes du contrat ne sont pas encore rendus officielles, Egan-Riley devrait s’engager pour une durée de quatre ans avec le club olympien. De quoi ravir les dirigeants, qui voient en lui un profil pour le style de jeu recherché par De Zerbi.

Officialisation à venir !

La visite médicale devrait se dérouler en Slovénie, pays organisateur de l’Euro Espoirs où se trouve actuellement le joueur pour représenter l’équipe d’Angleterre. Il se trouve là-bas au côté de Jonathan Rowe, son futur coéquipier sous les couleurs de l’OM. L’ailier avait d’ailleurs convaincu le défenseur de rejoindre l’OM, en lui louant les qualités du club durant le stage de préparation de la compétition.

Egan-Riley sort d’une saison réussie avec Burnley, qui a fini deuxième de Championship, et qui a été promu en Premier League. Il aura joué un total de 43 matchs, étant l’un des principaux artisans de la montée du club. L’équipe n’aura d’ailleurs encaissé que 16 buts durant la totalité du championnat, au terme de 46 rencontres disputés. Un jeune élément qui devrait faire le plus grand bien dans le secteur défensif de l’OM, si défaillant cette saison.