Mercato OM : Walid Acherchour suggère un crack du Real aux dirigeants Marseillais

Alors que l’OM s’active pour construire un effectif capable de rivaliser en Ligue des Champions la saison prochaine, le journaliste Walid Acherchour a avancé une idée audacieuse : se faire prêter la pépite du Real Madrid, Arda Güler.

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille doit se montrer malin pour attirer des joueurs de haut niveau, la proposition a le mérite d’être explorée. Sur le plateau de son émission, le journaliste et analyste Walid Acherchour a directement interpellé les dirigeants phocéens. « Si j’étais l’OM, je ferais tout pour prendre un joueur du Real en prêt d’un an ! » a-t-il lancé, avant de cibler nommément le jeune international turc.



Pour Acherchour, l’OM doit tenter le coup avec Arda Guler

Pour Acherchour, l’argumentaire est simple et puissant : « Arda Guler par exemple, je lui dirais de venir jouer la LDC sous De Zerbi et prendre de l’expérience ». L’idée repose sur un scénario potentiellement gagnant pour toutes les parties. Pour l’OM, il s’agirait d’un renfort créatif de très grand talent à moindre coût. Pour le Real Madrid, l’opportunité de voir son jeune prodige s’aguerrir au plus haut niveau européen avec un temps de jeu conséquent.

Pour Arda Güler lui-même, la perspective d’être un acteur majeur d’un projet ambitieux sous la houlette d’un coach réputé pour développer les jeunes talents, pourrait être un accélérateur de carrière idéal. Sous contrat jusqu’en 2029, le natif d’Ankara a marqué 5 buts et délivré 9 passes décisives en 45 apparitions cette saison.

