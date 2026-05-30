Mercato OM : William Saliba n’a pas apprécié !

Le dossier Ethan Nwaneri continue de faire réagir autour de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de La Provence, William Saliba, très attaché au club phocéen, aurait mal vécu le faible temps de jeu accordé au jeune milieu offensif anglais lors de son passage à Marseille. Une situation qui aurait même créé une forme de frustration chez l’international français.

William Saliba aurait poussé Ethan Nwaneri à rejoindre l’OM

L’histoire entre William Saliba et l’OM reste particulière. Révélé au plus haut niveau lors de son prêt à Marseille durant la saison 2021-2022, le défenseur central a ensuite réussi à s’imposer durablement à Arsenal. Malgré son départ, l’international français conserve un lien fort avec le club marseillais.

D’après les informations publiées par La Provence, William Saliba aurait joué un rôle actif dans la venue d’Ethan Nwaneri lors du mercato hivernal. Le défenseur d’Arsenal aurait recommandé au jeune talent anglais de rejoindre l’Olympique de Marseille, convaincu que l’environnement marseillais constituait une opportunité idéale pour poursuivre sa progression.

Toutefois, le déroulement de l’aventure marseillaise d’Ethan Nwaneri n’aurait pas correspondu aux attentes du défenseur français.

Une frustration liée au faible temps de jeu du jeune Anglais

Selon un proche cité par La Provence, la situation aurait particulièrement contrarié William Saliba. « Il n’a pas voulu regarder les derniers matches de l’OM car il était en colère contre le club à cause d’Ethan Nwaneri. Il lui avait conseillé d’aller à l’OM, lui disait que c’était le plus grand club du monde, qu’il y avait une super ambiance ! Et il a trop peu joué à son goût, ce qui ne lui a pas plu. »

Après son arrivée à Marseille, Ethan Nwaneri a effectivement disposé d’un temps de jeu limité. Sous la direction d’Habib Beye, le joueur de 19 ans a participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues. Il a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive.

Ces statistiques restent modestes au regard des attentes qui accompagnaient son arrivée. Elles permettent également de comprendre la déception évoquée par l’entourage de William Saliba. Si le défenseur d’Arsenal demeure profondément attaché à l’OM, la gestion du dossier Ethan Nwaneri aurait donc laissé un goût amer à celui qui garde une place particulière dans le cœur des supporters marseillais.