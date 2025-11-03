Mercato : Pisté par l’OM, puis annoncé à Lyon… retournement de situation pour Endrick ?

L’Olympique de Marseille va devoir tirer un trait sur la piste Endrick. Annoncé dans le viseur du club phocéen pour le mercato hivernal 2026, le jeune attaquant brésilien de 18 ans, sous contrat avec le Real Madrid, ne quittera finalement pas la capitale espagnole. Alors que son nom circulait également du côté de l’Olympique Lyonnais pour un prêt sans option d’achat, la tendance a radicalement changé selon les dernières informations du journaliste Rubén Martín pour le média espagnol AS.

Endrick veut s’imposer au Real Madrid

« Au cours des deux semaines les plus marquées par les rumeurs d’un possible prêt, Endrick a publié ce message. Il compte bien se battre pour rester. On verra bien. » a indiqué Rubén Martín, confirmant ainsi la volonté du joueur de poursuivre son aventure madrilène.

Cette prise de position vient mettre un terme à plusieurs jours de spéculations. L’OM, à la recherche d’un renfort offensif depuis la blessure d’Amine Gouiri, espérait profiter de la situation pour obtenir le prêt du jeune prodige auriverde. Mais Endrick, conscient de la concurrence au Real Madrid avec Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Kylian Mbappé, préfère rester à Valdebebas pour tenter de gagner du temps de jeu et s’imposer aux yeux de Carlo Ancelotti.

En las dos semanas que más rumores han habido sobre una posible cesión, Endrick sube esta publicación. Va a luchar por quedarse. Veremos que pasa. https://t.co/fTjLd7yeEp — Rubén Martín AS (@RubenMartinAS) November 2, 2025



Pour l’Olympique de Marseille, cette décision représente un revers dans un dossier déjà compliqué. Le club dirigé par Roberto De Zerbi devra rapidement se tourner vers d’autres cibles pour renforcer un secteur offensif fragilisé.



Du côté du Real Madrid, cette détermination d’Endrick est perçue comme un signe positif : la direction madrilène souhaite en effet voir le jeune attaquant s’intégrer progressivement, sans brûler les étapes.