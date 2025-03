Mercato : Pogba à Marseille validé par cette légende de l’OM !

L’avenir de Paul Pogba reste incertain. Sans club depuis son exclusion provisoire pour dopage, le milieu de terrain français n’a pas encore trouvé de point de chute. Interrogé par 10bet, l’ancien joueur de l’OM Chris Waddle a donné son avis sur la situation du champion du monde 2018.

L’Anglais estime que l’Italie et la Ligue 1 seraient des destinations idéales pour lui. « C’est une situation difficile, il ne s’est jamais vraiment imposé en Angleterre. Il a fait son apparition, et il avait l’air à la hauteur, puis est allé en Italie. Je pense que ce type de football lui convient davantage. Un peu plus lent, ce n’est pas d’un bout à l’autre, c’est plus patient », a expliqué l’ancien international anglais.

Pour moi, la France, Marseille, serait un bon choix et évidemment la ligue italienne serait un bon choix pour Pogba

Passé par l’Olympique de Marseille entre 1989 et 1992, Waddle verrait d’un bon œil l’arrivée de Pogba sur la Canebière. Selon lui, le style de jeu français et italien conviendrait mieux aux qualités du milieu de terrain de 31 ans. « Les conditions météorologiques dictent parfois le rythme à l’étranger. Le soleil, la chaleur. Je pense qu’il était plus adapté à ce type de jeu plutôt qu’à l’agitation de l’Angleterre. Pour moi, la France, Marseille, serait un bon choix et évidemment la ligue italienne serait un bon choix pour lui. Je pense qu’il est mieux adapté à l’un de ces deux championnats », a-t-il ajouté.

Si l’OM venait à se positionner sur Pogba, cela représenterait un véritable coup médiatique et sportif. Reste à voir si le club phocéen et son entraîneur Roberto De Zerbi seraient prêts à tenter ce pari.