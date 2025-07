Mercato : Pourquoi l’OM ne devrait pas s’offrir Aymeric Laporte !

Sauf coup de théâtre, l’Olympique de Marseille ne recrutera pas Aymeric Laporte cet été. Selon les informations du média Gol Digital, le club phocéen a renoncé définitivement à cette piste, pourtant sérieusement étudiée depuis plusieurs semaines. Medhi Benatia, responsable du secteur sportif à l’OM, avait confirmé l’intérêt marseillais pour le défenseur central franco-espagnol en mai dernier. Mais les conditions du transfert ont brutalement changé.

À l’origine, Al-Nassr et Laporte étaient entrés en discussions pour une résiliation à l’amiable de son contrat. Ce scénario aurait permis au joueur de 31 ans de quitter librement l’Arabie saoudite, ouvrant ainsi la porte à une arrivée à Marseille sans indemnité de transfert. Une opération jugée pertinente par la direction marseillaise, qui voyait en Laporte un profil expérimenté, capable d’encadrer une défense en reconstruction.

Mais selon Gol Digital, le club saoudien a réévalué sa position. Conscient de la valeur marchande de l’ancien joueur de Manchester City sur le marché européen, Al-Nassr réclame désormais 15 millions d’euros pour le libérer. Un montant jugé excessif par l’état-major olympien, qui ne souhaite pas engager une telle somme sur un joueur évoluant hors des grands championnats européens et dont la marge de revente est limitée à cet âge.

15M€ d’indemnité de transfert pout Laporte ?

Face à cette inflation soudaine du prix, l’OM a rapidement réorienté sa stratégie défensive. Le club a officialisé les arrivées de CJ Egan-Riley, libre en provenance de Burnley, et de Facundo Medina, prêté avec option d’achat par le RC Lens. De plus, le club continue de scruter le marché et s’intéresse désormais au profil de Nayef Aguerd pour renforcer davantage l’axe central.

De son côté, Laporte pourrait rebondir en Liga. L’ancien international espagnol se rapprocherait d’un retour à l’Athletic Bilbao, où il s’est révélé avant de rejoindre Manchester City en 2018. Une trajectoire qui s’éloigne donc du Vélodrome, malgré un intérêt initial fort du club marseillais. Son nom est aussi évoqué du côté de Besiktas en Turquie…