Mercato: “Quand je l’ai vu signer à l’OM, c’était incroyable !”

Formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez n’a jamais caché son attachement pour le club phocéen. Aujourd’hui au Paris FC, le milieu de terrain de 27 ans s’est confié sur Canal +, dans une émission animée par Hervé Mathoux, au sujet de son ancien entraîneur à Sassuolo, Roberto De Zerbi, désormais à la tête de l’OM.

Interrogé sur sa relation avec le technicien italien, Lopez a livré une anecdote révélatrice sur l’intérêt précoce de De Zerbi pour le club marseillais. « Il était déjà fasciné par l’OM quand j’étais à Sassuolo avec lui. Il a ce caractère-là, du sud, c’est un sanguin. Quand j’étais sous ses ordres en Italie, je lui disais souvent qu’il avait tout pour aller à l’OM ! Quand je l’ai vu signer là-bas, c’était incroyable. »

Un lien fort entre De Zerbi et l’OM, déjà présent en Italie

Ces propos confirment que l’actuel entraîneur olympien, âgé de 46 ans, suivait de près le club bien avant son arrivée sur la Canebière. L’ancien Marseillais souligne même la compatibilité de tempérament entre De Zerbi et la ferveur du Vélodrome, un mélange explosif qui séduit déjà les supporters.

Toujours très attaché à ses racines marseillaises, Maxime Lopez s’est également permis un clin d’œil amusé à son ancien coach. « Roberto De Zerbi a perdu mon numéro depuis qu’il est à l’OM ? Non, il n’a pas perdu mon numéro, mais il aurait pu m’appeler pour aller à l’OM quand même. »

Une boutade qui illustre la proximité entre les deux hommes, mais aussi le respect mutuel qu’ils se portent depuis leur passage commun à Sassuolo.

Maxime Lopez plaisante sur un possible retour à Marseille

Sous contrat avec le Paris FC jusqu’en juin 2027, Lopez semble toutefois éloigné d’un retour à Marseille. L’OM, de son côté, ne chercherait pas de joueur à son poste pour le mercato d’hiver, privilégiant d’autres profils pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi.

Une chose est sûre : même loin du Vélodrome, Maxime Lopez continue de suivre avec attention le parcours de son ancien club de cœur et de celui qu’il considère comme un entraîneur fait pour l’OM.