Mercato : Robinio Vaz file en PL, déjà une belle plus-value pour la Roma ?

Robinio Vaz pourrait déjà quitter l’AS Roma quelques mois après son départ de l’OM. Selon Fabrizio Romano, Hull City a trouvé un accord verbal pour recruter l’attaquant français de 19 ans sous la forme d’un prêt payant assorti d’une importante option d’achat.

Accord verbal entre Hull City et la Roma

Le dossier Robinio Vaz avance rapidement. Selon Fabrizio Romano, Hull City a trouvé un accord verbal avec l’AS Roma pour accueillir l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille.

La formule prévue serait un prêt payant de 2 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat fixée à 30 millions d’euros.

« Hull City parvient à un accord verbal pour signer Robinio Vaz, c’est parti ! Feu vert initial de l’attaquant pour rejoindre l’AS Roma avec un prêt à 2 M€ et une clause d’achat optionnelle à 30 M€. Hull City prévoit un voyage dans les prochaines 24h. »

Le joueur aurait donné un premier feu vert à l’opération et Hull City prévoit désormais de finaliser les dernières étapes dans les prochaines 24 heures.

L’OM suivra forcément le dossier

Ce transfert potentiel intéresse également Marseille. L’OM avait vendu Robinio Vaz à la Roma l’hiver dernier pour 22 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 3 millions d’euros de bonus, tout en conservant 10 % sur une future plus-value.

Si Hull City venait à lever l’option d’achat de 30 millions d’euros, Marseille pourrait donc récupérer une somme supplémentaire, selon les conditions exactes prévues dans la clause négociée avec la Roma.

À ce stade, il s’agit toutefois encore d’un prêt avec option d’achat, et non d’un transfert définitif.