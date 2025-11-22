Mercato : “Si demain un club amène une offre, peut-être que l’OM ne pourra pas la refuser…”

Arrivé discrètement à l’OM l’été dernier en provenance du FC Sochaux, Robinio Vaz n’en finit plus de surprendre. Auteur d’un début de saison convaincant, l’attaquant attire déjà l’attention, y compris celle de Raphaël Scherrer, l’homme qui l’avait recruté au FCSM et qui a rejoint l’Olympique de Marseille en 2024. Dans le podcast After Marseille sur RMC, Scherrer n’a pas caché ses ambitions pour le jeune joueur : pour lui, le club construit clairement son avenir offensif autour du talent brésilien.

« Je pense sincèrement qu’ils espèrent en faire leur futur attaquant numéro un », a-t-il déclaré, soulignant la confiance réciproque entre le club, le joueur et son entourage. Selon Scherrer, Robinio Vaz se sent « au bon endroit », et l’OM partage cette conviction. Cette vision commune serait au cœur de la stratégie offensive mise en place par la direction marseillaise, qui voit en l’ancien Sochalien un élément central de son projet sportif.

L’ancien responsable du recrutement sochalien indique toutefois qu’une possible offre majeure pourrait changer la donne. « Après, si demain un club amène une offre, peut-être que l’OM ne pourra pas la refuser », nuance-t-il. Une manière de rappeler que le marché impose toujours sa loi, mais qui ne remet pas en question la dynamique actuelle autour de Vaz, désormais pleinement intégré dans l’effectif marseillais.

Vaz futur attaquant titulaire de l’OM ou future énorme vente ?

Depuis son arrivée, le jeune attaquant impressionne par son adaptation rapide, son agressivité dans la surface et sa capacité à participer au jeu. Ce profil plaît particulièrement à l’Olympique de Marseille, qui cherche depuis plusieurs années à stabiliser la position d’avant-centre. Dans ce contexte, l’idée d’installer Robinio Vaz comme futur titulaire prend tout son sens, d’autant que son potentiel de progression est considéré comme très important.

Pour Raphaël Scherrer, la trajectoire du joueur est claire : l’OM construit son futur offensif autour de lui. Si la concurrence reste forte, la confiance du club, les performances du joueur et la vision stratégique de la direction laissent penser que Vaz pourrait rapidement devenir l’un des visages majeurs du projet marseillais.