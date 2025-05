Mercato : Tout l’effectif de Manchester United à vendre… 3 affaires à saisir par l’OM !

Face à l’absence de compétitions européennes pour Manchester United en 2025-2026, le club anglais pourrait être contraint de céder certains de ses talents pour stabiliser ses finances. L’Olympique de Marseille, sous les ordres de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, pourrait saisir cette opportunité pour renforcer son effectif. Voici quatre profils de joueurs mancuniens qui pourraient séduire le club phocéen : Chido Obi, Alejandro Garnacho et Amad Diallo.

Chido Obi : Un jeune buteur à fort potentiel

À seulement 17 ans, l’attaquant danois Chido Obi affole les compteurs. Formé à Copenhague, passé par Arsenal, puis transféré à Manchester United pour 400 000 euros l’été dernier, il a déjà disputé 6 matchs en Premier League cette saison, devenant le plus jeune titulaire de l’histoire du club face à Brentford. Avec 14 buts en 22 matchs pour les U21 de Manchester United et une place en équipe nationale danoise U21, sa valeur atteint désormais 4 millions d’euros. Obi pourrait être une option low-cost pour l’OM, offrant une concurrence à Amine Gouiri, qui s’est imposé comme un buteur clé avec 10 buts et 3 passes décisives en 13 matchs. Un prêt ou un transfert à bas coût pourrait garantir à Obi du temps de jeu à Marseille, tout en lui offrant un tremplin pour viser une sélection avec le Danemark pour la prochaine Coupe du monde.

CHIDO OBI : ÇA RESTE. 18 piges en novembre (ne pas oublier). On a vu quelques bribes de son jeu TRES intéressantes. Mais il faut lui laisser du temps. Je garde en 3e option en 9. pic.twitter.com/GN5PQ3bPUr — 🔰🔰Phenomeno🔰🔰🇵🇱🇨🇵 (@PhenomenoMUFC) May 22, 2025

Alejandro Garnacho : Un prêt pour relancer sa carrière ?

Jeune ailier argentin de 20 ans, Alejandro Garnacho rêve de disputer la Coupe du monde avec l’Argentine. Cependant, la non-qualification de Manchester United en compétitions européennes pourrait freiner ses ambitions. Un prêt à l’OM, qualifié pour la Ligue des champions, pourrait relancer sa carrière. Retrouvant ses compatriotes Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli, Garnacho bénéficierait d’une adaptation rapide à la Canebière. Son arrivée compenserait le départ de Luis Henrique et offrirait à De Zerbi un joueur de qualité sur l’aile gauche, capable d’apporter créativité et percussion.

Amad Diallo : Une pépite ivoirienne difficile à chiper !

Révélation à Manchester United, l’ailier ivoirien Amad Diallo, âgé de 22 ans, brille par sa polyvalence et son explosivité. En l’absence de coupes européennes, United pourrait envisager de le céder pour équilibrer ses finances. L’OM pourrait proposer un transfert sec avec une clause de revente, sur le modèle du deal de Mason Greenwood, permettant à Marseille de réaliser un coup majeur sur le marché des transferts. Diallo, capable d’évoluer sur les deux ailes, apporterait une solution offensive de premier plan pour concurrencer les joueurs actuels et s’inscrire dans le projet ambitieux de De Zerbi. Un dossier qui semble bien compliqué à concrétiser…