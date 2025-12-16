Mercato : Un ancien protégé de De Zerbi proposé pour faire plier l’OM ?

La situation de Pierre-Emile Hojbjerg fait beaucoup parler dans le mercato hivernal. Selon le média italien La Gazzetta dello Sport, la Juventus souhaiterait recruter le milieu de terrain danois dès le mois de janvier. Toutefois, l’Olympique de Marseille continue de faire barrage et refuse de laisser partir son joueur, considéré comme indispensable par Roberto De Zerbi.

Le technicien italien est clair sur ce point : il ne souhaite pas se séparer de Hojbjerg. Présent en conférence de presse, il avait évoqué sa relation avec le milieu de terrain : “Hojbjerg, c’est le joueur avec qui j’ai la meilleure relation de tout le vestiaire. Et je l’emporterai avec moi dans n’importe quelle équipe où j’irai entraîner. Après, moi je suis l’entraîneur, et Hojbjerg, c’est un joueur.” Ces propos traduisent l’importance du joueur dans le projet sportif marseillais.

Gazzetta : La Juve insiste pour recruter Pierre-Emile #Hojberg en janvier, mais l’OM continue de faire barrage et refuser ce possible transfert. Roberto De Zerbi est le premier à ne pas vouloir se séparer de son milieu de terrain. Damien Comolli possède toutefois un as dans sa… pic.twitter.com/3HTf8mVatZ — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) December 16, 2025

Locatelli, la carte secrète de Comolli ?

Malgré l’insistance de la Juventus, le directeur sportif Damien Comolli possède un atout pour l’avenir : Manuel Locatelli. Le technicien marseillais apprécie particulièrement le profil du milieu italien, capable de renforcer l’équipe sans fragiliser l’équilibre actuel. Cette possibilité offre à l’OM une marge de manœuvre stratégique face aux avances répétées du club turinois.

De son côté, la Juve ne cache pas son intérêt pour Hojbjerg. Des dirigeants à l’entraîneur Luciano Spalletti, tout le monde semble avoir un faible pour le joueur danois. Le profil de Hojbjerg, reconnu pour sa polyvalence et son influence au milieu, fait l’unanimité au sein du football italien.

Pour l’instant, l’OM reste ferme et compte bien conserver son milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison, soutenu par la conviction de De Zerbi. Le mercato hivernal pourrait toutefois relancer les spéculations si de nouvelles offres arrivent, mais la volonté du club phocéen et de son entraîneur est claire : Hojbjerg est un élément central du projet marseillais.