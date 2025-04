Mercato : Un gros club anglais fonce sur Luis Henrique !

Luis Henrique intéresse plusieurs cadors européens. Manchester United est sur le coup, tandis que l’Inter Milan avance et que le Bayern Munich surveille le dossier.

Luis Henrique, l’ailier brésilien de l’Olympique de Marseille, suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Selon le journaliste anglais Graeme Bailey, Manchester United surveille de près le joueur de 23 ans, auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 25 matchs cette saison. L’Inter Milan serait également en pole position pour recruter Luis Henrique, avec une offre potentielle de 28 millions d’euros.

De son côté, le Bayern Munich garde un œil sur le joueur, bien que sa priorité semble être Florian Wirtz du Bayer Leverkusen .​ Sous la direction de Roberto De Zerbi, Luis Henrique a été repositionné en piston droit, ce qui a mis en valeur sa vitesse et sa polyvalence. Son contrat avec l’OM court jusqu’en 2028, mais l’intérêt croissant de clubs prestigieux pourrait compliquer la tâche des dirigeants marseillais pour le conserver.​

Keep an eye on Marseille’s Luis Henrique for this summer…Manchester United are.

More with @UnitedInFocus https://t.co/onK5eIb2N0

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) April 17, 2025