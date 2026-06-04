Mercato : Une ancienne piste de l’OM se rapproche de l’Ajax !

Longtemps associé à plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille, Dani Ceballos pourrait prochainement quitter le Real Madrid pour rejoindre les Pays-Bas.

L’avenir de Dani Ceballos semble s’écrire loin de Madrid. Selon les informations de Matteo Moretto, l’Ajax Amsterdam est en passe de boucler l’arrivée du milieu de terrain espagnol lors de ce mercato.

Les discussions entre le club néerlandais et le Real Madrid avanceraient dans la bonne direction. Les deux parties seraient même proches de trouver un terrain d’entente autour d’un transfert estimé à environ 6 millions d’euros.

Un montant relativement accessible pour un joueur disposant d’une solide expérience du très haut niveau. À 29 ans, Ceballos a notamment remporté plusieurs trophées avec le club madrilène et compte également de nombreuses apparitions sous le maillot de la sélection espagnole.

Exclusiva. El Ajax está cerca de firmar a Dani Ceballos. Las negociaciones con el Real Madrid van por buen camino, por unos 6 millones de euros. pic.twitter.com/m1GlUUYpOc — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 2, 2026

Un nom qui avait circulé du côté de Marseille

Ces dernières années, Dani Ceballos a régulièrement été associé à plusieurs formations européennes en quête d’un milieu technique et expérimenté. Son nom avait notamment été évoqué dans l’environnement de l’OM, sans qu’une opération concrète ne voie réellement le jour.

Finalement, c’est bien l’Ajax Amsterdam qui semble tenir la corde dans ce dossier. Le club néerlandais cherche à renforcer son entrejeu avec un joueur capable d’apporter de la maîtrise technique, de l’expérience et du leadership.

Pour le Real Madrid, ce transfert permettrait également d’alléger un effectif particulièrement dense au milieu de terrain. De son côté, Ceballos pourrait retrouver un rôle plus important et un temps de jeu régulier, lui qui a souvent dû composer avec une forte concurrence au sein de la Maison Blanche.

Sauf retournement de situation, l’international espagnol devrait donc poursuivre sa carrière aux Pays-Bas. Une destination surprenante pour un joueur qui avait longtemps été annoncé dans les plus grands championnats européens et dont le nom avait un temps circulé dans les rumeurs liées à l’Olympique de Marseille.