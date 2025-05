Mercato : “Une belle opportunité pour lui et pour l’OM !”

Le défenseur droit marseillais pourrait attirer des offres venues d’Angleterre lors du mercato estival. Reste à savoir s’il décidera de rester à l’OM et si les dirigeants compteront toujours sur lui la saison prochaine.

À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille se prépare à vivre un été mouvementé. Parmi les dossiers chauds, celui de Michael Amir Murillo. Le défenseur panaméen, arrivé l’été dernier, serait dans le viseur de deux clubs anglais, selon Nicolas Filhol, journaliste pour Football Club de Marseille.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, il a expliqué :

« Murillo est suivi par deux clubs anglais et on parle d’Aston Villa et de Newcastle. C’est un joueur important pour De Zerbi cette année. S’il y a une offre importante cet été, de plus de 10 millions, ce sera difficile de le retenir. Il a vraiment montré de belles choses au poste de central droit cette saison. Il a vraiment bien progressé, même s’il a encore des petites failles défensives. »

« Par contre, c’est vraiment intéressant dans la prise d’initiative, dans l’investissement et la mentalité. Dans la rotation, sans être forcément titulaire, c’est intéressant dans une saison avec la Ligue des champions. J’ai un petit attachement avec ce joueur et je n’aimerais pas le voir partir. Il a réussi à s’imposer, c’est un soldat. Après, si un club anglais lui propose un gros salaire avec la perspective de jouer en Premier League, ce sera une belle opportunité pour lui… et pour l’OM. »

Encore sous contrat, Murillo pourrait être cédé si une offre conséquente arrive sur la table. Un départ qui permettrait à l’OM de réinvestir dans son secteur défensif tout en réalisant une plus-value.

