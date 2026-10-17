Mercato : Pisté par l’OM, il explose en Premier League !

Mohamed Belloumi est en train de changer de dimension avec Hull City. L’ancien objectif de l’OM s’est rapidement imposé comme un atout offensif majeur en Premier League. L’ailier algérien compte déjà trois buts et deux passes décisives en six rencontres. Il a également profité de la trêve internationale pour se signaler avec les Verts.

Belloumi déjà décisif avec Hull City

À 24 ans, Mohamed Bachir Belloumi réalise un début de saison particulièrement remarqué en Angleterre. Percutant et technique, l’ailier a marqué les esprits avec un doublé face à Chelsea, avant de poursuivre sur sa lancée contre Newcastle. Ses statistiques, avec trois réalisations et deux passes décisives lors de ses six premières apparitions en championnat, illustrent son influence dans le secteur offensif de Hull City.

Une progression suivie par l’OM

Cette réussite intervient après une montée en puissance déjà visible la saison passée, au cours de laquelle Belloumi avait contribué à l’accession de Hull City dans l’élite anglaise. Le joueur avait également vu l’OM formuler une offre pour le recruter il y a plus de deux ans. Désormais, ses performances témoignent d’une progression évidente et renforcent l’idée qu’il possède les qualités pour s’installer durablement à ce niveau.

Deux premiers buts avec l’Algérie

Le changement de dimension de Belloumi s’est aussi confirmé avec la sélection algérienne. De retour chez les Verts près de trois ans après sa précédente convocation, il a inscrit ses deux premiers buts internationaux contre le Burundi puis le Niger. Il s’est notamment distingué avec un superbe coup franc à longue distance, démontrant qu’il pouvait transposer en sélection l’efficacité affichée en club.

Les comparaisons avec Riyad Mahrez

Forcément comparé à son père Lakhdar Belloumi, légende du football algérien, Mohamed Bachir attire aussi les regards en Angleterre. Certains observateurs le rapprochent déjà de Riyad Mahrez pour ses qualités techniques et sa trajectoire avec les Tigers. Son entraîneur Sergej Jakirović a salué ses progrès :

« il a montré lors des 3 premiers matches ce qu’il pouvait apporter à ce niveau, et qu’il pouvait y ajouter de l’efficacité devant le but, ce qui est parfait. Il doit maintenant continuer sur cette lancée, parce que c’est un excellent joueur. »