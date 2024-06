Mercato : Une piste offensive s’envole officiellement pour l’OM?

Depuis plusieurs jours, le nom de Yankuba Minteh est cité comme une piste de l’OM. Cette possibilité semble avoir pris du plomb dans l’aile ces dernières heures.

Il devrait quitter Newcastle dans les prochains jours comme l’expliquait son agent ce dimanche : Yankuba Minteh fait partie des pistes de l’Olympique de Marseille. Seulement le journaliste Fabrizio Romano vient mettre un coup de froid dans cette piste. L’attaquant prêté à Feyenoord la saison dernière privilégie la piste menant à Everton.

L’Equipe a également publié un article concernant l’ailier. « Avec le contrôle économique de la Premier League, Newcastle doit faire des ventes avant le 30 juin. L’OM s’est renseigné. Mais les Anglais demandent actuellement beaucoup trop, et la piste n’est pas trop approfondie jusqu’ici », a confirmé une source proche du dossier au quotidien sportif. Une piste définitivement à oublier pour Longoria et ses équipes?

Alors que l’ailier algérien Bachir Belloumi donnerait sa priorité à l’OM, le journaliste Sacha Tavolieri croit savoir le montant du possible deal. « Le Club de Brugge a un œil sur Bachir Belloumi ! Le Club a pris des informations auprès des joueurs pour comprendre la situation de l’ailier droit, connaissant les conditions possibles d’un accord plus tard cet été. A ce moment, Belloumi donne la priorité à l’OM. Pour transférer Bachir Belloumi, il faudra conclure un deal d’environ 6M€. »

💰To transfer Bachir Belloumi, a deal worth around €6m will have to be struck. #Clubbrugge #OM #DZ #mercato #JPL https://t.co/KcnKUyt4GX

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 22, 2024