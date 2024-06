Mercato OM : On connait le montant du transfert pour Belloumi ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille aurait les faveurs de Bachir Belloumi, fils d’une ancienne légende des Fenecs, Lakhdar Belloumi. Reste à convaincre Farense de laisser filer son ailier, un montant supérieur à 5M€ est évoqué.

Alors que l’ailier algérien Bachir Belloumi donnerait sa priorité à l’OM, le journaliste Sacha Tavolieri croit savoir le montant du possible deal. « Le Club de Brugge a un œil sur Bachir Belloumi ! Le Club a pris des informations auprès des joueurs pour comprendre la situation de l’ailier droit, connaissant les conditions possibles d’un accord plus tard cet été. A ce moment, Belloumi donne la priorité à l’OM. Pour transférer Bachir Belloumi, il faudra conclure un deal d’environ 6M€. »

Selon Santi Aouna, journaliste sur le media FootMercato, l’OM avance bien sur le dossier Belloumi. « L’OM a formulé une offre officielle à Farense pour Mohamed Bachir Belloumi. L’ailier percutant algérien a tout de suite été convaincu par le discours des dirigeants marseillais et ce malgré la concurrence de Benfica. L’OM continue d’accélérer sur son recrutement estival ! »

🚨EXCL: ⚫️⚪️🇩🇿 #LigaPortugal | 💰 L’OM a formulé une offre officielle à Farense pour Mohamed Bachir Belloumi ❗️ 🗣 L’ailier percutant algérien a tout de suite été convaincu par le discours des dirigeants marseillais et ce malgré la concurrence de Benfica 🔥 L’OM continue… pic.twitter.com/Szbavv40Lg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 19, 2024



L’OM aurait coché le nom de Bachir Belloumi d’après les informations de Record. L’attaquant algérien évolue à Farense au Portugal et a fait de belles performances avec son club cette saison. L’ailier en est à 7 buts en 33 rencontres disputées en championnat.

L’Olympique de Marseille attend l’officialisation pour le gros dossier de l’entraîneur ! Il devrait s’agir de Roberto De Zerbi avec qui un accord qui est déjà scellé entre les trois parties. L’attente est longue mais Fabrizio Romano se veut une nouvelle fois rassurant : il ne s’agit que d’administratif pour le moment.

Les Marseillais devraient boucler l’arrivée du coach italien mais il ne manquerait que quelques heures pour l’officialisation afin que le journaliste italien annonce son fameux « here we go » !

🔵⚪️ Roberto de Zerbi and Olympique Marseille, it’s paperwork time now… and then, here we go. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024

L’Olympique de Marseille est sur le point de conclure l’arrivée de Roberto De Zerbi. Lassés d’attendre la décision de Conceiçao, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le coach italien. Dans l’émission le Moscato Show l’ex défenseur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur l’arrivée de l’ancien technicien de Brighton :

« Je suis étonné pour Conceiçao. Je pense qu’il jouait la montre car il voulait aller ailleurs qu’à l’OM, car ce n’est pas si compliqué de venir dans un club, ça ne dure pas aussi longtemps. Et que De Zerbi soit possible à faire, je trouve ça fascinant , si l’OM arrive à le faire, bravo car c’est un entraîneur côté que je ne pensais pas être pour l’OM en ce moment. (…) C’est un entraîneur qui a marqué les esprits et faire en sorte de le faire venir je trouve ça énorme » a déclaré Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.