OM : ça se confirme pour Igor Paixão !

Alors que l’OM doit encore poursuivre son ajustement économique cet été, le nom d’Igor Paixão apparaît parmi les joueurs susceptibles de faire leurs valises. Selon L’Équipe, le Brésilien est suivi en Premier League, notamment par Leeds et Aston Villa, mais également par des formations du Golfe. Une piste turque s’ajoute désormais au dossier puisque Fotospor affirme que Fenerbahçe surveille à son tour l’ailier marseillais.

Igor Paixão au centre des convoitises

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Feyenoord à l’été 2025, Igor Paixão pourrait déjà être concerné par un départ. C’est en tout cas l’hypothèse avancée par L’Équipe, qui cite plusieurs clubs intéressés par le profil du Brésilien.

Le joueur, recruté pour 30 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 5 millions d’euros de bonus, représente un investissement important pour le club marseillais. Son éventuel départ constituerait donc un dossier particulièrement suivi dans les prochaines semaines.

D’après les informations rapportées par L’Équipe, plusieurs formations de Premier League sont attentives à sa situation. Leeds figure notamment parmi les clubs intéressés, tandis qu’Aston Villa est également cité. Ces intérêts ne sont pas nouveaux : le nom de Paixão avait déjà circulé du côté anglais avant son arrivée à Marseille.

Leeds toujours attentif au dossier

Le cas de Leeds United est particulièrement intéressant. Le club anglais avait déjà suivi Igor Paixão lors de son passage à Feyenoord et avait tenté de convaincre le joueur de rejoindre l’Angleterre durant l’été 2025.

À l’époque, les discussions avaient été suffisamment avancées pour que le club anglais espère encore pouvoir récupérer le Brésilien. Finalement, Paixão avait choisi Marseille. Un an plus tard, Leeds semble donc toujours surveiller sa situation. L’intérêt anglais est d’autant plus crédible que le club avait déjà identifié le Brésilien comme une solution pour renforcer son secteur offensif.

Cette piste doit toutefois être présentée comme un intérêt, et non comme une offre ou un accord. À ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’un transfert de Paixão vers Leeds est imminent.

Aston Villa également sur les rangs

Aston Villa fait lui aussi partie des clubs associés au dossier. Le club anglais avait déjà été cité parmi les formations intéressées par Igor Paixão avant son transfert à l’OM.

La présence de plusieurs clubs de Premier League dans ce dossier est évidemment à surveiller pour Marseille. Le marché anglais dispose de moyens financiers importants et pourrait permettre à l’OM d’envisager une opération significative si un club venait à formuler une proposition concrète.

Fenerbahçe entre également dans la danse

À l’intérêt anglais s’ajoute une piste en provenance de Turquie. Le média Fotospor affirme en effet que Fenerbahçe suit Igor Paixão.

Le média turc rappelle également que le club stambouliote a récemment recruté Mason Greenwood auprès de l’OM et présente Paixão comme une nouvelle cible potentielle.

« Fenerbahçe peut effectuer un second transfert depuis Marseille, où il avait précédemment racheté Greenwood. Les Yellow-Navy Blues ont suivi Igor Paixão. L’équipe française traverse une période économique difficile. »

Cette déclaration doit toutefois être attribuée à Fotospor. Elle ne constitue pas, à elle seule, la confirmation d’une négociation entre Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille.

Le scénario mérite néanmoins d’être surveillé. Après Mason Greenwood, un deuxième transfert entre les deux clubs serait évidemment notable, mais il est encore trop tôt pour parler d’un rapprochement concret entre Fenerbahçe et Igor Paixão.