OM : C’est confirmé pour Robinio Vaz !

L’Olympique de Marseille et l’AS Roma ont trouvé un accord pour le transfert de Robinio Vaz, comme confirmé par L’Équipe. Le jeune attaquant marseillais va rejoindre le club italien dans le cadre d’un prêt de six mois assorti d’une obligation d’achat. Une opération structurante pour l’OM, tant sur le plan sportif qu’économique.

Un accord scellé entre l’OM et la Roma

La Roma et l’Olympique de Marseille ont conclu ce lundi un accord pour le prêt de six mois de Robinio Vaz, avec obligation d’achat. Selon les informations confirmées par L’Équipe et Fabrizio Romano, le montant total de l’opération s’élève à 25 millions d’euros, bonus compris. Le jeune attaquant marseillais, âgé de 18 ans, va ainsi quitter l’OM pour rejoindre la Serie A dans les prochaines heures.

🚨🟡🔴 AS Roma and Olympique Marseille have reached total agreement for Robinio Vaz. €20m plus add-ons up to €25m package. AS Roma director Massara met with Vaz agents in France today as agreement on personal terms is getting closer. pic.twitter.com/J1xZF1Q27D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026



Les discussions se sont accélérées après le déplacement à Paris, dimanche, du directeur sportif de la Roma, Frédéric Massara. Ce voyage a permis de rencontrer les différents acteurs du dossier et d’avancer concrètement sur les modalités du transfert. Les négociations, bien engagées, ont abouti en fin de journée lundi à un accord global entre les deux clubs.

Pour l’OM, cette formule de prêt avec obligation d’achat sécurise l’opération financièrement, tout en actant le départ définitif du joueur à l’issue de la période de prêt.

Un contrat longue durée pour le jeune attaquant marseillais

En parallèle de l’accord entre clubs, Robinio Vaz s’est également entendu avec la Roma sur les bases d’un contrat de quatre saisons et demie. Le jeune attaquant doit se rendre à Rome dans les prochaines heures afin de finaliser son arrivée et passer les étapes administratives habituelles.

Considéré comme l’un des jeunes profils offensifs prometteurs formés à l’Olympique de Marseille, Vaz s’apprête à découvrir un nouveau championnat et un contexte sportif différent, au sein d’un club actuellement quatrième de Serie A. Son départ s’inscrit dans la stratégie de gestion des jeunes talents de l’OM, régulièrement sollicités sur le marché des transferts.

Côté marseillais, cette opération permet au club entraîné par Roberto De Zerbi d’enregistrer une entrée financière significative, tout en poursuivant la structuration de son effectif. Aucun élément contractuel ou sportif supplémentaire n’a été communiqué à ce stade par les deux clubs.