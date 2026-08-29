OM : De Lange enfin numéro 1, mais…

Après le départ de Gerónimo Rulli à Manchester City, Jeffrey De Lange a débuté la saison dans la peau du titulaire à l’OM. Un statut qu’il espérait depuis longtemps, après avoir lui-même souhaité partir cet été. Selon L’Équipe, le Néerlandais devrait finalement avoir sa chance, même si Marseille pourrait encore recruter une doublure renforcée, voire un véritable « numéro 1 bis ».

De Lange voulait partir cet été

La situation de Jeffrey De Lange a beaucoup évolué en quelques semaines.

Selon L’Équipe, l’OM avait placé ses deux gardiens sur le marché au début de l’été. Gerónimo Rulli a rapidement trouvé un accord avec Manchester City, tandis que De Lange a tenté de retourner à Twente, son ancien club.

Le gardien néerlandais s’est même impliqué personnellement dans le dossier, mais Marseille a refusé deux offres. Une situation qui l’aurait agacé, avant que Twente ne se tourne finalement vers Joël Drommel.

Ses envies de départ ne datent d’ailleurs pas d’hier. De Lange aurait mal vécu son faible temps de jeu la saison dernière et n’aurait pas compris pourquoi il n’avait pas davantage été utilisé malgré certaines contre-performances de Rulli.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, il figure par ailleurs parmi les rémunérations les plus faibles de l’effectif, avec un salaire inférieur à 100 000 euros brut par mois selon L’Équipe.

Un « numéro 1 bis » reste possible

Le départ de Rulli lui a finalement ouvert une porte.

De Lange a terminé la préparation comme titulaire et a débuté la saison contre Strasbourg lors de la victoire 4-0. Il devrait encore enchaîner dimanche à Monaco.

Mais son statut n’est pas totalement figé.

Selon L’Équipe, l’OM cherchait initialement un véritable numéro un, avec des pistes comme Marcin Bulka, Guillaume Restes ou Noah Atubolu, mais les contraintes financières du club ont refroidi ces ambitions.

Marseille pourrait donc désormais se tourner vers une doublure capable de concurrencer De Lange, voire un véritable « numéro 1 bis ».

Genesio apprécie son profil

Le Néerlandais bénéficie en tout cas du soutien de Bruno Genesio et de son staff.

Le technicien français avait déjà tenté de l’attirer à Lille et apprécie notamment sa qualité de relance.

« Jeff connaît bien le club maintenant, il a montré qu’il était capable d’assumer. »

Genesio insiste aussi sur ses qualités plus classiques de gardien :

« Jeff est capable d’avoir un bon jeu au pied et d’arrêter les buts, donc ça tombe bien. »

Après seulement 11 matches en deux saisons à Marseille, De Lange pourrait donc enfin obtenir la continuité qu’il réclamait. Mais la fin du mercato dira s’il est réellement installé comme numéro un ou s’il devra encore partager la concurrence.