OM : « Dedic? Il veut tout péter ! »

Arrivé à l’OM cet hiver, Amar Dedic n’a eu que quelques minutes de temps de jeu mais a montré son potentiel. Miralem Pjanic dévoile l’enthousiasme du Bosnien.

Medhi Benatia a fait revenir Amar Dedic à l’OM lors du mercato d’hiver. En quelques minutes de temps de jeu, il a montré sa folie, son enjouement et sa qualité technique. Le Bosnien, proche de Miralem Pjanic, semble très enthousiaste à l’idée de jouer à Marseille comme le révèle l’ancien joueur de Lyon auprès de La Provence.

« Il est plus que content d’être à Marseille. Il adore l’équipe, aime la méthode de travail du coach, il est impressionné par le stade, les supporters. Il ne me parle que de ça. Il a tout le temps envie de donner le maximum quand il voit le stade comme ça, il veut tout péter. Tout est beau, mais il est surtout là pour progresser. », explique Pjanic au quotidien régional.

Les supporters marseillais ont pu voir Ismaël Bennacer, Amine Gouiri et Amar Dedic en séance de dédicaces à la boutique des terrasses du port. Le Bosnien a posé avec les nombreux drapeaux algériens et maillots des Fennecs. Le latéral s’en est même allé d’une petite blague en anglais, disant qu’il était aussi algérien ce mardi !

Entré lors de la rencontre à Angers et face à l’ASSE, Amar Dedic a montré de belles choses en quelques minutes. Pour le spécialiste et suiveur du football bosnien, Bosniaco, l’ancien joueur du RB Salzburg ne va pas tarder à prendre la place de Quentin Merlin ou d’un autre joueur dans le onze.

« La première impression est toujours importante, et Dedić a réussi à faire une bonne impression lors de ses débuts. Piston gauche aujourd’hui, ce qui s’explique par le fait que quelqu’un a dû remplacer Gouiri pour rétablir l’équilibre après avoir marqué. Je ne pense pas qu’il faudra longtemps pour devenir un titulaire permanent », a posté Bosniaco sur son compte X.

